ግልፅ ደብዳቤ ለአቶ ሃብታሙ አያሌው ከአሜሪካ አንድነት ድጋፍ ድርጅት የሰላማዊ ትግል ደጋፍ አካል
በቅድሚያ ስለደረሰብህ ሃዘን እግዛብሄር ብርታትና ፅናቱን ያድልህ::
በተደጋግሜ በኢሜል ኮንፊርም አድርግ በማለት ብጠይቅም መልስ ለምስጠት ፈቃደኛ ባለመሆንህ የተሰባሰብልህ ገንዘብ በአቶ አለማየሁ አበበ በኩል እንዲደርስህ ለማድረግ ተገጃለሁ:: የተሰብሰብውን ገንዘብ ከወጭ ቀሪ $29,012.52 ሲሆን wire ማድረጊያው $30.00 ተቀንሶ $28, 892.00 በአቶ አለማየሁ በኩል ልኬልሃለሁ:: የላክሁበት መረጃ ከታች ትያይዞአል::
ከአሁን ቀደም በተመሳሳይ ሁኔታ ክ $20,000.00 በላይ እንዲደርስህ አድርጌአለሁ ሕብር ራዲዎ በአበበ በለው ራዲዎ ወጥተህ መስክረሃል አሁን ግን በአካል እዚህ ከኛው ጋር በመሆንህ ገንዘቡ እንደደረሰህ ትመሰክራለህ ብየ አምናለሁ:: ቢያንስም GoFundMe ላይ ኢሜሎችን በማሰባሰብ ምስጋና ታቀርባለህ በማለት ነገሩን ላራስህ እተወዋለሁ::
ከአሁን ቀደም በተደጋጋሚ የሕሌና እሥረኞችን ቤተሰቦችን ለመርዳት ድጋፍ ብትጠየቅም ፈቃደኛ ሳትሆን ቀረህ:: አንተ እስር ላይ እያለህ ቀድመን የደረስንልህ እኛው የኖርዝ አሜርካ አንድነት ሰላማዊ ትግል ደጋፍ አካል ነበርን:: እስር ቤት በነበርህበት ሰዓት ያህል የአንተን በተሰብ እንደተንከባክብን አንተም ሆነ ባሌቤትህ የምታስታውሱት ነው፥፥
ዛሬ ግን የእሥረኞችን ቤተሰቦችን ለመርዳት ድጋፍ ብትጠየቅ ልታነጋግረንም ሆነ መልስም ለመስጠት አሻፈረኝ በማለትህ ሙሉውን ገንዘብ ላመላክ ተገደናል:: ምንም እንኳን የተሰባሰብው ገንዘብ ለህክምና ቢሆንም የሕዝብ ገንዘብ በአግባቡ ለተናሳልነት አላማ መድረስ አለብት ብለን ብናምንም ነገር ግን
በተለያየ ሁኔታዎች አንተ ከሚገባው በላይ ገንዘብ ያሰባሰብህ በመሆንህ::
ህክምና በነፃ እንድትታክም በአንድነት ዲሲ ድጋፍ ድርጅት የተደረገ ስለሆነ::
መኖሪያ ነፃ አቶ አለማየሁ አበበ ስለተሰጠህ::
እኛ ለእሥረኛ ቤተሰቦች ገንዘብ ለማሰባሰብ ሁኔታወችን አንተው ራስህ ስለአበላሽብህን፣ ምን ያህል ሌሎች ለሌሎች ጉዳዮች አብረን እንሰራለን ብለን ነበር አንት ግን ለራስህ ብቻ መሮጥ ጀመርህ: ከዚህ በፊት ብዙ ጉዜ ተመሳሳይሁኔታውች ምክር ብንለግስም አንቅፋት እና ምቀኝነት መስሎ ታየህ::አሁንም ልብ ይስጥህ ከማለት ውጭ ቃል የለኝም!!!
ቢያንስ ቢያንስ አንተ ታስረህ እያለ የነበረውን ሁኔታ አትርሳ ሌሎችን የእስረኛ ቤተሰቦ ችንም ቆም ብለህ አስብ ይህ ሁሉ ሩጫ የት ለመድረስ ይሆን ?? አልገባኝም
ከሰላምታ ጋር,
በአሜሪካ አንድነት ድጋፍ ድርጅት የሰላማዊ ትግል ደጋፍ አካል