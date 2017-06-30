Maleda Times Media group

የቀኝ ጌታ ዩፍታሔ ንጉሴ አፅም በትውልድ ሀገራቸው ሊሸኝ ነው
ይልቅ ወሬ ልንገርህ የቀኝ ጌታ ዩፍታሔ ንጉሴ አፅም በትውልድ ሀገራቸው ሊሸኝ ስለመሆኑ ታላቁ የኪነጥበብ ሰው እና ለኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ሙያ ፈር ቀዳጅ የነበሩት የቀኝ ጌታ ዮፍታሄ ንጉሴ በደብረ ኤልያስ ሙዛ ተብሎ በሚጠራው ልዩ ቦታ ተወልደው በወቅቱ በነበሩ እና ታዋቂ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ትምህርታቸውን ከተማሩ በኋላ በ19 ዓመታቸው የቀኝ ጌትነትን ማዕረግ ያገኙ ሰው ነበሩ፡፡ በተጨማሪም ከትውልድ ቦታቸው ወደ አዲስ አበባ ከተማ ከሄዱ በኋላ በሃገራችን የታሪክ መምህር፣ ዲፕሎማት፣ አርበኛ፣ በኪነ ጥበቡ ዘርፍ ፈር ቀዳጅ የተውኔት ሰው፣ የመጀመሪያውን እና ሁለተኛውን የኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር ግጥምና ዜማውን የደረሱ እና ያበረከቱ፣ የቅኔ ሰው እና ዘርፈ ብዙ የሆነ ሥራ የሰሩ ታላቅ ሰው ሲሆኑ በተወለዱ በ52 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን እና ስርዓተ ቀብራቸው በቀድሞው በዓለ-ወልድ በአሁኑ መንበረ ፀባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል መፈፀሙን ታሪክ ያስታውሰዋል፡፡ መንበረ ፀባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በ2001 ዓ.ም የቀብር ቦታዎችን ለልማት እፈልጋቸዋለሁ እና የቤተሰቦቻችሁን አፅም በማንሳት ተባበሩን በማለት ባስነገረችው ማስታወቂያ መሠረት ሁሉም ሰው የቤተ ዘመዱን አፅም ሲያስነሳ የቀኝ ጌታ ዮፍታሄ ንጉሴን አፅም ግን ቀርቦ የሚያስነሳው ቤተሰብ ባለመቅረቡ ምክንያት የባለቅኔውን የጥበብ ሰው ታሪክ የሚያውቁ፣ ቁጭት ያደረባቸው እና የአገር ፍቅር ስሜት የፈነቀላቸው አቶ ጀማነህ ወርቁ፣ አቶ ጌታቸው ግዛው እና ዶ/ር ፍስሃ ገ/አብ የተባሉ ሰዎች አፅሙን ከቀብር ቦታው በክብር በማስወጣት ባለቤት ነኝ የሚል አካል እስከሚመጣ ድረስ በአደራ ይቀመጥልን በማለት በካቴድራሏ ጊዚያዊ የአፅም ማቆያ ቦታ እንዲቀመጥ አድርገዋል፡፡ በወቅቱ ጉዳዩን መነሻ በማድረግ የእኝህን ታላቅ የሀገር ባለውለታ አፅም ያለበትን ሁኔታ በማስመልከት ከአቶ ጀማነህ ጋር የተደረገውን ቃለ ምልስ በማካተት በቁም ነገር መፅሔት ላይ ሰፊ ዘገባ ወጥቶ ነበር፡፡ የደብረ ኤልያስ ወረዳ አስተዳደር መረጃው በያዝነው ኣመት አጋማሸ ላይ እንደደረሰው የመፅሔቱን ኮፒ ከዝግጅት ክፍሉ ጠይቆ በመውሰድ ባለቅኔውን በማስተማር የዕውቀት ብርሃን ከፈነጠቀችላቸው ደብረ ገነት ነቢዩ ቅዱስኤልያስ ቤተ ክርስቲያን ጋር በጉዳዩ ላይ በሰፊው ሲወያይበት ከቆዬ በኋላ የታላቁን ሰው አፅም ወደ ትውልድ ቦታቸው በማስመጣት በክብር ማሳረፍ አስፈላጊ መሆኑን የጋራ ስምምነት ላይ በመደረሱ ቁም ነገር መፅሔትን ያካተተ አንድ የጋራ አቢይ አስተባባሪ ኮሚቴ አቋቁሟል:: ኮሚቴው የታላቁን ሰው አፅም ወደ ትውልድ ቦታቸው በማምጣት በክብር ማሳረፍን እንዲሁም በቀጣይነትምበስማቸው መታሰቢያ እስከ መቋቋም ድረስ የሚሰራ ሲሆን ቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ከዚህ ዓመለም በሞት የተለዩበትን ቀን /ሐምሌ 1 ቀን 1939/ መሠረት በማድረግ ሐምሌ 1 ቀን 2009 ዓ.ምአፅማቸውን በክብር ለማሳረፍ ቅድመ ዝጅጅት ተጠናቋል፡፡ በመሆኑም ሰኔ 29 ቀን 2009 ዓ..ም ከአዲስ አበባ ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ፀሎተ ፍትሐት ተደርጎ የሚሸኝ ሲሆን ወደ ጎጃም ከማምራቱ በፊትም የአዲስ አባባ ዩኒቨርሲቲ የቴአትር ጥበባት ትምህርት ክፍል ተማሪያዎች የቀኝ ጌታ ዩፍታሔ ንጉሴ ድርሰት የሆነውን ‹አፋጀሽኝ› ቴአትርንና ሌሎችንም ስራዎቻቸውን የሚዘክር አጭር ትርኢት አምስት ኪሎ በሚገኘው የስነ ጥበብ አዳራሽ የሚያቀርቡ ይሆናል፡፡ በእኝህ ታላቅ ኢትዮጵያዊ የሽኝት ፕሮግራም ላይ የአዲስ አባባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንትን ጨምሮ ጥሪ የተደረገላቸው ባለስልጣናትና አርቲስቶች የሚገኙ ሲሆን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በስፍራው ተግኝቶ ሽኝት እንዲያደርግ አስተባባሪ ኮሚቴው ለቁም ነገር መፅሔት ገልጧል፡፡
“ሰውን ሰው ቢወደው አይሆንም እንደራስ ታመህ ሳልጠይቅህ መቅረቴን አትውቀስ ባውቀው ነው የመጣሁ እንደማልመለስ ይማርህ መሀሪው እስመጣ ድረስ”
/ዮፍታሄ ንጉሴ በቅድመ ፋሺስትና
በድህረ ወረራ በርካታ ስራዎቻቸውን
አበርክተው ላለፉት ብላቴን ጌታ ህሩይ ወ/ስላሴ
ህልፈት የጻፉት የሀዘን እንጉርጉሮ ነበር፡፡/
Maleda Times Media group
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“ጎነዛዚቴ ሆይ
ወይ ቆነጃጅቴ
ምንኛ ነደደ
ተቃጠለ አንዠቴ
እንመለሳለን ባዲሱ ጉልበቴ
እናንተም ተምርኮ
እኔም ተስደቴ”
የአማርኛን ስነ ጽሁፍ ካሳደጉት ታላላቅ ኢትዮጵያዊያን መካከል ባለቅኔው ዮፍታሄ ንጉሴ ይጠቀሳሉ፡፡ ዮፍታሄ ንጉሴ የተወለዱት በጎጃም ክፍለ ሀገር በደብረ ኤልያስ በ1885 ዓ.ም ሲሆን በደብረ ኤልያስ ደብር የጥንቱን የኢትዮጵያ ቤተክርስትያን ትምህርት በሚገባ ተምረዋል፡፡ ዮፍታሄ በልጅነታቸው የዜማ ትምህርት ያስተማሯቸው መሪጌታ አደላ ንጉሴ ሲሆኑ የቅኔን ትምህርት ያስተማሯቸው የኔታ ገብረስላሴ ነበሩ፡፡ የኔታ ገብረስላሴ በደብረ ኤልያስ ደብር ታዋቂ የቅኔ መምህር ሲሆኑ ሁለተኛው ኢትዮጵያዊ ፓትርያርክ አቡነ ቴዎፍሎስን ቅኔ እንዳስተማሯቸው በታሪክ ይታወቃል፡፡ ደብረ ኤልያስ ደብር የ”ፍቅር እስከ መቃብር” ደራሲ ሃዲስ አለማየው የተማሩበት ደብር ነው፡፡
አቶ ሙሉጌታ ስዩም በ1964 ዓ.ም በቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርስቲ በመመረቂያ ጽሁፉ ላይ እንደገለፀው፤ በደብረ ኤልያስ ደብር የነበሩ መምህራን “ማህበረ ኤልያስ” በሚል ስም እግረ ኤልያስ ብለው ደቀመዛሙርት ተማሪዎቻቸውን ይጠራሉ፡፡ በዮፍታሄ የዜማና የቅኔ ችሎታ መምህራኖቹ ከመደነቃቸው የተነሳ ለአምስት ተከታታይ ዓመታት እግረ ኤልያስ የሚለውን ምርጥ ስም ሰጥተውታል፡፡ ለዮፍታሔ ገና በልጅነቱ የአባቶችን ማእረግ ቀኝ ጌታ ሾመውታል፡፡
ቀኝ ጌታ ዮፍታሄ በ1911 ዓ.ም አዲስ አበባ እንደመጡ፣ ወዲያውኑ በአቦ ደብር በአጋፋሪነት፤ በመቀጠልም በደብረ አለቅነት ተሹመዋል፡፡ ከቤተክርስቲያን አገልጋይነት ቀጥለው በሊጋባ ወዳጆ ጽ/ቤት የጽሕፈት ስራ እየሰሩ ለተወሰነ አመት ቆዩ፡፡
በኋላም ዶክተር አምሳሉ አክሊሉ ባልታተመ ጥናታቸው እንደገለፁት፤ ቀኝ ጌታ ዮፍታሄ በዳግማዊ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት በአስተማሪነት ተቀጥረው ልዩ ልዩ መዝሙሮችን እየደረሱ ማስተማር ጀመሩ፡፡ በቀድሞ ጊዜ ዳግማዊ ምኒሊክ ትምህርት ቤት ያስተምሩ የነበሩ መምህራን በየጊዜው በትምህርት ቤቱ ቅጥር ጊቢ ልዩ ልዩ ትያትሮች እየደረሱ ለተማሪዎች ያሳዩ ነበር፡፡ ይህም ሁኔታ የመዝሙር መምህሩን ዮፍታሄን ከቲያትር ጋር አስተዋወቃቸው፡፡ ዮፍታሄም አዳዲስ ትያትሮችን በተለየ አቅጣጫ መድረስ ጀመሩ፡፡
ቀኝ ጌታ ዮፍታሄ ንጉሴ ከደረሷቸው በርከት ያሉ ትያትሮች መካከል “አፋጀሽኝ”፣ “የሆድ አምላኩ ቅጣት”፣ “የደንቆሮዎች ትያትር”፣ “እርበተ ፀሐይ” እና “ጎበዝ አየን” ይጠቀሳሉ፡፡
የትያትር መምህሩና ተዋናዩ ተስፋዬ ገሰሰ በጥናታዊ ጽሁፋቸው እንደገለፁት፤ ዮፍታሄ ንጉሴ በድርሰት ችሎታቸው ብዙ የተመሰገኑ እና ከግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ብዙ ሽልማቶችን ያገኙ ነበር፡፡
ከጦርነቱ በፊት በመናገሻ ቅጥር ጊቢ ውስጥ የጊዮርጊስ ትምህርት ቤት ሲባል ከነበረው ቀበና ከሚገኘው ሊሴ ኃይለ ስላሴ ትምህርት ቤት፣ ከተፈሪ መኮንንና ከዳግማዊ ምኒሊክ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ተመርጠው ልዩ ልዩ ትያትሮችን እያዘጋጁ ያበረክቱ ነበር፡፡ አቶ ሙሉጌታ ስዩም በጥናቱ እንደጠቆመው፣ አንድ ጊዜ ጃንሆይ ዮፍታሄን ትያትር በመመልከት ላይ እያሉ በጣም ከመደሰታቸው የተነሳ ከልዑል አልጋ ወራሽ አንገት ወርቅ አውልቀው፤ ለዮፍታሄ አድርገውላቸዋል፡፡
ቀኝ ጌታ ዮፍታሄ በርካታ የመድረክ ድርሰቶች አዘጋጅተው አሳይተዋል፡፡ ነገር ግን ድርሰቶቹ ባለመታተማቸው የተገኙት በጣም ጥቂቶች ናቸው፡፡ “ጎበዝ አየን” የሚባለው ድርሰታቸው የህትመት ብርሀን አይቷል፡፡
ለመድረክ ከቀረቡት ውስጥ የተመልካችን አድናቆት ያተረፈው “አፋጀሽኝ” የተባለው ድርሰታቸው ነው፡፡ ይሄን ድርሰት ዮፍታሄ የጀመሩት ከጣሊያን ወረራ በፊት ሲሆን ድርሰቱን የፈፀሙት ከወረራው በኋላ ነው፡፡
“አፋጀሽኝ” ድርሰት ምሳሌያዊ ሲሆን በወቅቱ የነበረውን የአለም ፖለቲካዊ አዝማሚያ የሚጠቁም ከመሆኑም በላይ በድርሰቱ ውስጥ የተመሰለችው እናት ሀገር ኢትዮጵያ በሚከጅሏት ዘንድ የነበራትን የፖለቲካ ሁኔታ የሚያሳይ ነው፡፡ “አፋጀሽኝ” ዋና ጭብጡ በጣሊያንና በኢትዮጵያ የነበረውን ጦርነት የሚያመለክት ነው፡፡ ይሄም የጊዜው አንገብጋቢ ፖለቲካዊ መልእክት ነበር፡፡ ድርሰቱ የዮፍታሄን ኪናዊ ችሎታ በቅጡ የሚያንፀባርቅ እንደሆነ ይነገርለታል፡፡
በኢትዮጵያ የድራማ ታሪክ የመድረክ ተውኔቶችን ካቀጣጠሉት ፈር ቀዳጆች መካከል በቅድሚያ የሚጠቀሱት በጅሮንድ ተክለሀዋርያትና እና ቀኝ ጌታ ዮፍታሄ ንጉሴ ናቸው፡፡
ዮፍታሄ የድራማ ሰው የነበሩትን ማቲዎስ በቀለን አስተምረዋል፡፡ “ሙናዬ ሙናዬ” የተሰኘው ዘፈን የዮፍታሄ ግጥም ሲሆን ዜማው በአገር ፍቅር ማህበር ይገኛል፡፡
ቀኝ ጌታ ዮፍታሄ ከተውኔት ድርሰታቸው በተጨማሪ መዝሙሮችንና ግጥሞችን ደርሰዋል፡፡ የኢትዮጵያ አንድነትና የህብረት መዝሙር የሚገልጽልንን የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር (ተፈሪ ማርሽ)፣ ወላድ ኢትዮጵያ፣ አጥንቱን ልልቀመው፣ ድንግል አገሬ ሆይ የሚባሉ መዝሙሮችን ደርሰዋል፡፡ አጥንቱን ልልቀመው የሚለው ግጥም አርበኞቹን የዶጋሊውን አሉላ አባ ነጋ እና ራስ ጎበናን በማነፃፀር የገጠሙት ግጥም ሲሆን ድንግል ሀገሬ ሆይ የተሰኘውን ድርሰት የፃፉት በስደት ኢሊባቡር ሆነው በ1929 ዓ.ም ነበር፡፡ ይህ መዝሙር ከመጀመሪያ ረድፍ ከሚጠቀሱት ስራዎቻቸው ቀዳሚው ነው፡፡
ድንግል ሀገሩ ሆይ ጥንተ ተደንግሎ
ጥንተ ተደንግሎ ጥንተ ተደንግሎ
ህፃናቱ ታርደው ያንቺም ልብ ቆስሎ
ልጅሽ ተሰደደ አንቺን ተከትሎ
የህፃናቱ ደም አዘክሪ ኩሎ፡፡
አዝማች፤ አስጨነቀኝ ስደትሽ
እመቤቴ ተመለሺ እመቤቴ ተመለሺ
ይሄ ግጥም ዮፍታሄ ንጉሴ ህዝቡ በፋሺስት ወረራ የደረሰበትን ስደት የገለፁበት ስንኝ ነው፡፡ ቅድስት ድንግል ማርያም ከእስራኤል ወደ ግብጽ ያደረገችውን ስደት እና በኤሮድስ ህፃናት መቀላታቸውን ከኢትዮጵያ ስደት ጋር ያነፃፀሩበት ግጥምም ነው፡፡
የቀኝ ጌታ ዮፍታሄ ግጥሞች ትንቢታዊ ሲሆኑ በአንድ ስንኝ የሚጽፉት ግጥም ተሰጦአቸው የላቀ መሆኑን ያሳየናል፡
የሰማይ አሞራ ልጠይቅሽ ወሬ፣
ተቃጥሏል መሰለኝ ሸተተኝ አገሬ፡፡
በጣሊያን ወረራ ወቅት ለፋሺስት ያገለገሉ ባንዳዎችን በማስመልከት የገጠሙት ምፀታዊ ግጥም እንዲህ ይላል፡-
ለጌሾ ወቀጣ ማንም ሰው አልመጣ
ለመጠጡ ጊዜ ከየጐሬው ወጣ፡፡
ቀኝ ጌታ ዮፍታሄ በተለይ የግእዙን ቅኔ መንገድ ለአማርኛ ለማውረስና የግእዙን ኪነታዊ ጠባይ አማርኛ እንዲኖረው ለማድረግ ታላቅ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ከግጥሞቻቸው እንረዳለን፡፡ ዶክተር አምሳሉ አክሊሉ በጥናታቸው እንደፃፉት፤ ይህም በግእዝ ቋንቋ ያላቸውን እውቀትና ብስለት የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ከሳቸው በፊት እንዲህ ያለ ሙከራ ያደረገ ሰው መኖሩም ያጠራጥራል፡፡ የተፃፈም ነገር አላጋጠመንም፡፡ ግን ኋላ ላይ ይህን መንገድ ብዙዎቹ ባለቅኔዎች ተከትለው ሰርተውበታል፡፡
ቆሞ የስኳር ጠጅ
ውስተ ደብረ ማሕው ልብነ ሀገሩ ስቃይ ወተድላ፤
ወደይነ በበተራሆሙ አረቄ ወጠላ፤
በውስተ በርሜል ልብነ ምስትግቡአ በቀለ አተላ፤
እሳተ አራዳ ኮኛክ እሷው ተቃጥላ፤
አወያይታ ለባቢሎን ገላ፡፡
ግማሽ አማርኛ ግማሽ ግእዝ አድርገው የሚያዘጋጇቸው ማህሌተ ገንቦ የተባሉት መዝሙሮቻቸው አድማጭ የሚስቡ ነበሩ፡፡ በተጨማሪም በቀኝ ጌታ ዮፍታሄ ንጉሴ ድርሰት ላይ ጐልቶ እንደታየው የዮፍታሄ አፃፃፍ ከቀበሌኛ ወይም ከአገራቸው ከጐጃም አማርኛ የነፃ ነው፡፡ ለማንም አማርኛ ተናጋሪ ሳይቸግር ይገባል፡፡ የግእዝ ብስለታቸው ለዚህ አፃፃፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡
ማሽላና ስንዴ በአንድ አብረን ስንቆላ፤
እያረረ ሳቀ የባህር ማሽላ፡፡
ከሰል የሚሆኑ ብዙ እንጨቶች ሳሉ፤
ዝግባ ለምን ይሆን ይቆረጥ የሚሉ፡፡
የቀኝ ጌታ ዮፍታሄ አፃፃፍ ለተከታዮቹ ደራሲያን ምሳሌ ስለነበር አንጋፋነታቸው ታላቅ ዋጋ የሚሰጠው ነው፡፡ ዮፍታሄ በግእዝ ቅኔ የበሰሉ ስለነበሩ አማርኛ የስነ ጽሑፍ ቋንቋ እንዲሆንና እንዲያድግ የላቀ አስተዋፅኦ አበርክተዋል፡፡
የአማርኛ ስነ ጽሑፍን ለማሳደግ በተውኔት፣ በግጥም፣ በዘፈን እና በመዝሙር ባደረጉት ጥረት በኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ የክብር ቦታ አላቸው፡፡ ባለ ቅኔው ዮፍታሄ ከጣሊያን ወረራ በኋላ እስከ 1941 ዓ.ም የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ሲሰሩ ቆይተው በ1942 ዓ.ም አርፈዋል፡፡ የባለ ቅኔው ዮፍታሄ ስራዎች ግን ተጽእኖ ፈጥረው ከትውልድ ወደ ትውልድ ይሸጋገራሉ፡፡
ቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ንጉሴ፤ አጭር የሕይወቱና የጽሑፉ ታሪክ ሰሎሞን ተሰማ ጂ. በአንድ ወቅት ለማለዳ ታይምስ ከጻፈው ጽሁፍ
ማንም በዕድሜው ብዛት አያስጠራም ስሙን
በጥቂቱም ዕድሜው ይሠራል ሐውልቱን።
ታሪክ ሲያበላሸው ረጅሙም ያጥራል፣
ታሪክ ሲያሳምረው አጭሩም ይረዘማል፤
ብዙ ዘመን ቢኖር ዕድሜውም ቢበዛ፤
በሳቅ በጨዋታ ዋዛን በፈዛዛ፣
ሲለዋውጥ ኖሮ ሃሳቡን ሳይገዛ፣
እንዲሁ ይቀራል እንዲያው እንደዋዛ።
(“ቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ንጉሴ፤ አጭር የሕይወቱና የጽሑፉ ታሪክ” (2004)፤ ገጽ 191)
ከላይ የተጠቀሱት ስንኞች የማንን “ዕድሜ” እና “ታሪክ” ለማሳመር እንደሚበጁ ለመወሰን አያዳግትም። ሥንኞቹ ጉልሕ አጽንዖት የሚሰጡት ዕድሜው ስላልበዛው ሰው ነውና፤ የዚህ መጽሐፍ ደራሲም ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ “38 ዓመት ከ10 ወር ሊሞላው 4 ቀን ጎደል ነበር”። ለአንድ “ሩቅ አስቦ፣ ቅርብ ላደረ” ሰው የሚስማማ ዐርኬ ነው። ሌሎቹ በዚህ የመጽሐፍ ግምገማ ውስጥ የምናወሳቸው ሁለት ሰዎች፣ ከዚህ “አታላይ ዓለም” ሲለዩ ሃምሳ ሲደመር ሦስትና ለሰባ አንድ ፈሪ ነበሩ። ሦስቱም፣ ሰው “በዕድሜው ይሠራል ሐውልቱን” የሚለው ሐረግ መንፈሳቸውን “ደስፈቅ” ያደርገዋል፤ (በፍፁም ደስታና ተድላ ይሞላዋል)። ሁሉም፣ በዚህ ለግምገማ በመረጥነው መጽሐፍ ውስጥ የየራሳቸውን ሐውልት፣ የውኃ ልኩን ጠብቆ እንዲቆም አድርገዋል። የዚህን፣ ሦስቱንም የሚያስመሰግን ሐውልታዊ ሥራ ለመገምገም የተነሳንበትም ሰበብ ይሄው “ስማቸውን ለማስጠራት”ያደረጉትን ጥረት ዋጋ ሰጥተን ነው።
መነሻ
ከአንድ ወር በፊት በየካቲት 13 ቀን 2005 ዓ.ም በብሔራዊ ቴያትር አዳራሽ አንድ መጽሐፍ ተመርቆ ነበር። የመጽሐፉም ርዕስ “ቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ንጉሴ፤ አጭር የሕይወቱና የጽሑፉ ታሪክ” (2004) ይሰኛል። የመጽሐፉ ጸሐፊ፣ ገጣሚውና መምህሩ ዮሐንስ አድማሱ (ከ08/01/1929-04/10/1967 ዓ.ም) ሲሆን፣ በ1965 ዓ.ም በዓለማያ እርሻ ኮሌጅ ሳለ እንደጻፈው በመቅድሙ ላይ ገልጾታል (ገጽ-xv):: ከሠላሳ ዘጠኝ አመታት በኋላ፣ የጸሐፊው ሁለተኛ ታናሽ ወንድም፣ ዶ/ር ዮናስ አድማሱ (05/02/1935-01/06/2005 ዓ.ም) አሰናኝቶት በግንቦት 2004 ዓ.ም ወደ ማተሚያ ቤት ገብቷል (ገጽ-x)። ጸሐፊው ዮሐንስና አሰናኙ ዶ/ር ዮናስ፣ የባለታሪኩን የቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ንጉሴን (ከ23/08/1887-30/10/1939) ድረስ ያለውን የሕይወቱንና የሥራዎቹን ታሪክ በትጋተረና በቅንነት ሊያቀርቡ ጥረዋል።
የመጽሐፉ የሕትመት ዘመን ላይ ግንቦት 2004 ዓ.ም ይበል እንጂ፣ ከግንቦት 2004 ዓ.ም እስከ ጥር 2005 ዓ.ም ድረስ በተለያዩ ምክንያቶች በአሳታሚው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስና በኤክሊፕስ ማተሚያ ቤት መካከል በነበሩት ልዩ ልዩ ውጥንቅጦች ሲጉላላ ከርሞ፣ በጥር 2005 ዓ.ም አቅመ-ሕትመቱ እውን ሆኖ፣ ለዩኒቨርሲቲ ፕሬሱ መጋዘን ገቢ ተደርጓል። ለምረቃው ከሁለት ሳምንት ያነሰ ጊዜም ሲቀረውም፣ አሰናኙ ዶ/ር ዮናስ አድማሱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። በመሆኑም፣ ባለታሪኩ ቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ንጉሴም ሆኑ፣ ወንድማማቾቹ “የአድማሱ ልጆች” (ዮሐንስና ዮናስ- ወይም በምረቃው ወቅት የመድረክ አስተዋዋቂው አቶ ሃይማኖት አለሙ እንዳለው “ሦስቱ ዮ-ዎች”) በመጽሐፉ ምረቃ ወቅት በአፀደ ሕይወት ባለመኖራቸው፣ የሚነሱ ጥያቄዎች ቢኖሩንም መልሳቸው ሩቅ መሆኑን ልንዘነጋው አይገባም። በተለይም፣ ሳያነቡና ሳይመረምሩ ጫፍ ይዘው ለሚያነበንቡ ሰዎች የሚያስተላልፈው መልዕክት አለው። ይሄውም፣ “መጽሐፌን ሳታነብ ዘላበድክ፣” ወይም “መጽሐፉ ሳይገባህ የገባህ አስመሰልክ!” ብሎ አንጃ-ግራንጃ ውስጥ የሚገባ ሰው ባለመኖሩ የሥነ-ምግባር (የሞራል) ግዴታውን ከፍ ያደርገዋል።
ሦስቱም ባለታሪኮች “አገር ያወቃቸው፣ ፀሐይ የሞቃቸው፣” እና ዜና-ዕረፍታቸውም የመገናኛ ብዙኃንን ሽፋን ያገኘ ነበር። ይኼ-“ሦስቱን ዮ-ዎች” ባንድነት ያጣመረ መጽሐፍ ከብዙኃኑ አንባቢያን እጅ የደረሰው በተመረቀበት ዕለት (የካቲት 13 ቀን 2005 ዓ.ም) ነበር። ዋጋው አንድ መቶ አስራ አራት (114.00) ብር ነው። አንባቢያን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ፣ ከቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ንጉሴ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ከፍተኛ ቁም ነገሮችንና ታሪካዊ ኩነቶችን መገብየታቸው አያጠያይቅም። መጽሐፉ በሁለት ክፍሎች የተከፈለ ነው። የመጀመሪያው ክፍል የዮፍታሔ ንጉሴን “የሕይወቱን ታሪክና የጽሑፉን ታሪክ” የሚተርክና የሚተነትን ሲሆን (ከገጽ 01 እስከ 213 ድረስ ይሸፍናል)፤ ሁለተኛው ክፍል ደግሞ፣ የዮፍታሔን “መዝሙሮች፣ ስለምኖችና ቅኔዎች” ሃተታ የያዘ ነው (ይሄውም፣ ከገጽ 215 እስከ 272 ድረስ ይዘልቃል)። በተጨማሪም፣ መጽሐፉ “መዘክር”፣ “አኮቴት”፣ “ምስጋና”፣ “መቅድም” እና “መግቢያ”ም ያካተተ ነው። በመጽሐፉ በስተመጨረሻም፣ የማጣቀሻ መጽሐፍት ዝርዝር፣ አባሪዎችና መፍትሔ ቃላትም አካቷል። ከሁሉም በላይ ደግሞ፣ 542 የግርጌ ማስታወሻዎችን በጥንቃቄና በፍጽምና ደጉሷል። ሁሉንም የመጽሐፉን ዋነኛ ክፍሎችና ቅድመ እንዲሁም ድሕረ መረጃዎች፣ ደጋግሞ ማንበብ የበለጠ መጠቀም ነው። በትዕግሥትና በምልዓት የተከወነ መጽሐፍ ስለሆነ፣ ለጥልቅና መጢቃ አንባቢ የተመቸና ትርፋማም ነው።
አንባቢያን መጽሐፉን አንብበው ሲጨርሱ፣ በብሔራዊ ቴያትር በነበረው የመጽሐፉ ምረቃ ምሽት የነበሩት ተናጋሪዎች (ፕ/ር ሽፈራው በቀለ፣ ፕ/ር ማሽረሻ ፈጠነና አቶ አስፋው ዳምጤ ሲናገሩት ከነበረው በላይ ሁለቱ ወንድማማቾች በዚህ መጽሐፍ ይዘትና ቅርጽ ላይ በእጅጉ መልፋታቸውን) ይረዱታል። እርግጡን ለመናገር፣ በምረቃው ዕለት፣ “ስለዮፍታሔ ንጉሴ የሕይወትና የጽሑፍ ታሪክ” ምረቃ ተብሎ ይነገርና ይደሰኮር የነበረው በአመዛኙ ስለ”አድማሱ ልጆች” (ስለዮናስና ስለዮሐንስ) ነበር። ይባስ ብሎ ደግሞ፣ የመድረክ አስተዋዋቂው አቶ ሃይማኖት አለሙ – ራሱን ሲያንቆለጳጵስና ሲያሞግስ ማምሸቱ አስገራሚም አሳፈሪም ትዕይንት ነበር። “በማሚቴ ክርስትና፣ እነሃብትሽን ምስጋና! ለምን አስፈለገ?” ያላለ ታዳሚ አልነበረም። የመድረክ አስተዋዋቂው – ሃይማኖት አለሙ፣ ከአንድ ታዋቂና የተመሰገነ የመድረክ ሰው የሚጠበቅ የመድረክ ስነ ሥርዓት አላሳየም ነበር። የዮፍታሔን፣ የዮሐንስንና የዮናስንም ድካም ሁሉ፣ በ”እኔነቱ አንቀልባ” ውስጥ ሰብስቦ ጠፈረና ኮረኮዳቸው። ማለት፣ ዝግጅቱን የኮከበ ጽባሕና የቀ.ኃ.ሥ ትምህርት ቤቶች ሙገሳና ትዝታ እንደ ዳዊት እንዲደጋገምባቸው አደረገ። (መቼም፣ ይህ “የእኔና የእኔነት አባዜ”ው ሌላ ጊዜና ሌላ ቦታ በ”ፊት-ለፊት” እንደማይደገም ተስፋ እናደርጋለን።)
የሆነው ሆኖ፣ አሁንም የምንገመግመው መጽሐፍ እጅግ ከፍ ያለ ሚዛን የሚያነሳና ከፍተኛ የዋጋ ድልድል የሚሰጠው፤ የሃይማኖት (የሥነ-መለኮት)፣ የአብነትና የቤተ-ክህነት ትምህርት፣ የታሪክ፣ የቋንቋና የቴያትር፤ እንዲሁም የሥነ-ጽሑፍ ይዘት ያለው ሥራ ነው። እንደሚታወቀው፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሕይወት ታሪክ መጽሐፍትን መጻፍና ማሳተም እየተለመደና እያደገ የመጣ ጉዳይ ሆኗል። ይህም የሆነው በሁለት ምክንያቶች ነው። አንደኛው ምክንያት፣ “የዘመናዊቷ (የአዲሲቷ) ኢትዮጵያ ምስረታ ከተጀመረ በኋላ የተነሱትን ባለታሪኮች ልቀትም ሆነ ድቀት በማጥናት የተሻለች ሀገርና የዘመነ ህብረተሰብን ለመፍጠር ለሚደረገው ጥረት ያግዛል፣” ተብሎ ስለሚታመን ነው። አሁን ያለንበትን የታሪክ ጅረት (ፍሰት) በቅጡ ለመረዳት፣ የኋላ ማንነታችንን ከሥረ መሠረቱ ጀምረን ለማወቅ፣ እና አውቀንም ከጅረቱ ሙላትና ጉድለት ለመጠቀም ስለሚያስችለን ነው። ባጭሩ፣ ፍሬውን ከገለባው ለመለየት፣ እውነቱን ከሐሰቱ ለማበጠርና ወደ ነፃነት ድንኳን የምናደርገውን ጉዞ ለማቀላጠፍ መንገድ ስለሚያሳዩ ነው። ሁለተኛው ሰበብ ደግሞ፣ እንደሚታወቀው፣ “20ኛው ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያንና የኢትዮጵያውያንን ማንነትና ምንትነት በእጅጉ አመሰቃቅሎታል። በርካታ መጤና አዳዲስ ማሕበረሰባዊ ቀውሶችም የሀገራችንንና የሕዝባችንን ዕዝነ-ልቦና አመሰቃቅለውታል። ብዙው ማንነታችንና ባሕላዊ አብነቶቻችንም የጠፉት፣ የተሰረቁት፣ እንዲሁም ወድቀው የቀሩት” በዚሁ ጊዜ ስለሆነ፣ ያንን ለመፈለግ ሲባል የሕይወት ታሪክ (Biography) እና ግለ-የሕይወት ታሪክ (Autobiography) መጽሐፍት (ከነችግራቸውና ከነጉድለታቸው) በአንባቢያን ዘንድ ተፈላጊ ሆነዋል።
እርግጥ ነው፣ በተለያዩ ማተሚያ ቤቶችና በተለያዩ አሳታሚ ድርጅቶች አማካይነት በርካታ (ግለ) -ሕይወት ታሪክ መጽሐፍት ታትመዋል። ከነዚህም የአሳታሚ ድርጅቶች ውስጥ፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ አንዱ ነው። (ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ላለፉት 21 ዓመታት በጥራትና በትጋት የሠራ፣ “ብቸኛው ፕሬስ ነው!” ቢባል ማጋነን አይሆንም። ከዚህ ለግምገማ ከመረጥነው መጽሐፍ ሌላ፣ አራት ግለ-ሕይወት ታሪኮችን አሳትሟል። ለምሳሌም ያህል፣ የፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያምን “ኦቶባዮግራፊ (የሕይወቴ ታሪክ)”ን (በ1998)፤ የመርስኤ ኀዘን ወልደ ቂርቆስን “የሐያኛው ክፍለ ዘመን መባቻ፤ የዘመን ታሪክ ትዝታዬ ካየሁትና ከሰማሁት 1896-1922” (በ1999)፤ የልዑል ራስ እምሩ ኃይለ ሥላሴን “ካየሁትና ከማስታውሰው” (በ2001)፤ እንዲሁም የጸሐፌ ትዕዛዝ አክሊሉ ሀብተ ወልድን “የአክሊሉ ማስታወሻ” (በ2002) አሳትሟል። ይበል የሚያሰኝ ነው። ታላቅ አገልግሎትና ከፍ ያለ ውለታም ነው። (ሆኖም፣ ፕሬሱ ለደራሲዎች (ለወራሾቻቸው) የሚከፍለው ክፍያ እና የሕትመት ቢሮክራሲው ደራሲያንን የሚያበረታታ አይደለም። የፕሬሱ ቦርድ አባላትም ችግሩን ከዩኒቨርሲቲው ኃላፊዎች ጋር ተነጋግረው ካልቀረፉት በተቀር፣ የተጀመሩት ጥረቶች የሆነ ጊዜ እንደሚቋረጡ ጥርጥር የለንም።)
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ወደዋናው ትኩረታችንና ለግምገማ ወደረጥነው መጽሐፍ ሃቲት እንመልስ። … ከላይ እንዳወሳነው የመጽሐፉ ርእስ “ቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ንጉሴ፤ አጭር የሕይወቱና የጽሑፉ ታሪክ” ይባላል። የመጽሐፉ ደራሲ ገጣሚ ዮሐንስ አድማሱና አሰናኙ ዶ/ር ዮናስ አድማሱ ዋናው የትምህርት ጥናታቸው ቋንቋና ሥነ-ጽሑፍ ነው። በመሆኑም፣ ወንድማማቾቹ – የጻፉትና ያሰናኙት መጽሐፋቸው በቋንቋና በሥነ-ጽሑፍ ይዘቱና ቅርጹ እጅግ ጥልቅና መጢቅ ቢሆን ምንም ያህል አያስደንቅም።ወንድማማቾቹ፣ የዮፍታሔ ንጉሴን ሕይወትና የጽሑፉን ታሪክ (ኩነቶችን)ና የዮፍታሔን የሥነ-ጽሑፍ ሥን (ኪነታዊት እውነትን) ሊመጥኑ ያደረጉት ጥረት የሚደነቅ ነው። ዮሐንስ በገጽ-62 ላይ እንደገለጸውና፣ አሰናኙ ዶ/ር ዮናስ አድማሱም በገጽ-307 ላይ እንዳስረገጡት፣
“ኪነትና ኬነውት (ከያኒያን) በጽኑ መዋግደ ኅሊና በሚጠመዱበት (ኅሊናቸው በዘመኑ ቀውስ በሚታወከበትና መንፈሳቸው ዕረፍት በሚያጣበት) ዘመን፣” ታሪክን በኪናዊ ስለምን (ዘይቤ) ለሕዝባቸው ማስተማሪያ መጠቀማቸው ተፈላጊ እንደሆነ ይጠቅሳሉ (ገጽ-62)። የከያኒው የኖረበት ዘመንና ኪነታዊ ውበት ግንኙነታቸው የአንድ ኩታ ሁለት ጠርዝ ዓይነት ነው። ኩነቶች ያለ ኪነታዊ ቋንቋ ሲጻፉ፣ እጅ እጅ ይላሉ። ዮሐንስ በገጽ 118 ላይ እንዲህ ይላል፤ “በጠቅላላው ለኪነት ሥራ፣ በተለየ ደግሞ ለሥነ ጽሑፍ መላ ምት ዐይነተኛና መሠረታዊ የሆነ ነገር ነው።” ኩነቶችን አስፍቶ፣ ተንትኖ ወይም አበጥሮ አይደለም፤ በድሳሳውና በአጭሩ ነው፤” የሚያቀርባቸው። ጸሐፊው ዮሐንስ ሃይለ ቃል፣ ከዮፍተሔ “አፋጀሽኝ” ተውኔት ገጽ-31 ተውሶ፣ “ልትናገሩ ብትፈቀዱ ነገር አታበዙ፣ የመናገር ጌጡ ማሳጠር ነውና፤” ይላል (ገጽ-118)።
ዮሐንስ በገጽ 186 ላይ አቶ በለጠ ገብሬን ዋቢ ጠቅሶ እንደገለጸው ከሆነ፣ ንጉሠ ነገሥቱና ፀሐፌ ትዕዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ እንደተነበዩትም፣ “ዮፍታሔ ሥራውን ንቆ ተወው እንጂ የኢትዮጵያው ሼክስፒር የሚባልበት ጊዜ” መምጣቱ አይቀርም ነበር። ነገር ግን፣ ዮፍታሔ በሰኔ 7 ቀን 1934 ዓ.ም (ከሱዳን ስደቱ በተመለሰ ልክ በአንድ ዓመት ከአንድ ወሩ) በትምህርትና ሥነ ጥበብ ሚኒስቴር አዲሲቱ ኢትዮጵያ በዜማና በትምህር በኩል የምትሻሻልበትን መንገድ በማሰብ በዜማና በግጥም መሥሪያ ቤት በኪነ ጥበብ ውስጥ እንዲቋቋም ወስኗል። የዚሁ ሥራ አስኪያጅነት በወር 150 ብር” እያገኘ ኃላፊነቱ ተሰጠው። ሆኖም፣ የ47 ዓመቱ ዮፍታሔ “የዘፈን ሹም ሁን” እንዴት እባላለሁ ሲል አሻፈረኝ አለ። ንጉሡና ፀሐፌ ትዕዛዙ ይኼንን ነው፣ “ሥራውን ንቆ ተወው እንጂ” ሲሉ የተቆጩት። ቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ግን፣ ምኽኛት ነበረው። በገጽ 179 ላይ እንደተገለጸው፣ “የነገረ ዓለሙ አካሄድ አነሰ ሲሉት ተቀነሰ ሆነና፣ ከአንድ ዓመት በላይ ያለ ሥራ ተቀመጠ። ተሰጥቶት የነበረው ተስፋም ጤዛ፣ ተን ሁኖ ቀረ። ‘አገራቸውን ለጠላት የሸጡ፣ እምነተ ቢሶች’ ወይም ‘ታረከ ክፉ’ዎች የነበሩት፤ አንደኛ፣ ቀድመውት ማለፊያ ማለፊያ ሥራ ያዙ፤ ሁለተኛ፣ ለእሱ ሥራ ማግኘትና አለማግኘት፣ ለዕድሉ መቃናት ወይም መድለም የሚገባውን ሥራ በማደላደል፣ ቀለበን በመቁረጥ ረገድም” እነዚሁ አገር ሻጮች ፈላጭ ቆራጭ ሆኑ። ዮፍታሔም ለስደተኞች የሚሰጠውን ስድሳ ብር እየተቀበለ ከሚያዝያ 1933 – ጥቅምት 1935 ዓ.ም ድረስ ሥራ ፈት ሆኖ ተቀመጠ። በዚሁ ወቅት ነበር፤
ለጌሾው ወቀጣ፣
ለጌሾው ወቀጣ፣
ማንም ሰው አልመጣ።
ለመጠጡ ጊዜ ከየጎሬው ወጣ።”
ሲል በምፀቱ የሸነቆጣቸው። የየትም አይገኝ ባለቅኔው-ዮፍታሔ፣ በ1930ዎቹ የነበረውን የሞራል ዝቅጠትና ስግብግብነት በአራት ስንኞች ቅልጥጥ አድርጎ አጎላው (ገጽ 173)።
በመጨረሻም፣ በጥቅምት 18 ቀን 1935 ዓ.ም “በግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መልካም ፈቃድና ትዕዛዝ የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት” ሆኖ እንዲሠራ ታዘዘ (ገጽ 182)። በዚሁ ሥራውም እስከ ሐምሌ 1/1939 ዓ.ም ድረስ ሲያገለግል ቆይቷል። በዚሁ ወቅት ልጁን ጌዴዎንን ካርቱም አቶ ዑመር አቡበከር ዘንድ ልኮ ማስተማር ጀመረ። ጠርጣራውና ገንጋኙ ዮፍታሔ፣ ልጁን ወደ ካርቱም ከላከ በኋላ ሥጋት ተቀነሰለት (ገጽ 194)። የዮፍታሔን ጠርጣራነትና ገንጋኝነትም በተመለከተ፣ በገጽ 184 ላይ እንዲህ ይላል፤ “አለልክ ጣርጣሪ ሰው ነበር። በመርዝ እሞታለሁ የሚልም ረቂቅ ፍርሃት በሰውነቱ ውስጥ ነግሦ ነበር።” ዮሐንስ ዋቢ ጠቅሶ እንዳሰፈረው፣ የዮፍታሔ ሕመሙም ሆነ አሟሟቱ በሚገባ አልታወቀም። “በከሰል ጢስ ታፍኖ ሞተ!” የሚለውንም ወሬ “ተረት-ተረት” ነው ሲል ያጣጥለዋል (ገጽ 205)። ስለዮፍታሔ አሟሟትም አንስቶ በርካታ ማስረጃዎችን አውጥቶና አውርዶ ሲያበቃ፣ ለአንባቢያኑ ከበድ ያለና ተገቢ ማሳሰቢያ ያቀርባል። የየትም አይገኝ ባለቅኔው፣ የዮፍታሔ እናት፣ ወ/ሮ ማዘንጊያ ወልደ ኄር “ሰኔ ሠላሳ ቀን ተኝቶ አደረበት አንሶላ ላይም የተገኘው ቅጠል የመሰለ ትውከቱም አንሶላው እየታጠበ እስካለቀ ድረስ አለቀቀም ነበር፤” ማለታቸውን ጽፏል (ገጽ-206)። በዚህ ማስረጃውም መሠረት፣ ወ/ሮ ማዘንጊያ እንደገመቱት፣ ዮፍታሔ እንደፈራውና እንደጠረጠረው ተመርዞ ሞቷል የሚለው ግምት ሚዛን የሚደፋ ሆኗል። ምንስ ቢሆን፣ “እናት ለልጇ ነቢይ ናት!” አይደል – የሚባለው።
ዮሐንስ አድማሱ ለመጽሐፉ ዋና መነሻ የሆነውን ሃሳብ እንዴት እንዳገኘው ሲገልጽ፣ ስለ ዮፍታሔ “በልጅነቴ ከእናት አባቴ እሰማ ስለነበረና፣ አንዳንዴም እናትና አባቴም መዝሙሮቹን ሲያዜሙ አዳምጬ በጉልምስናዬ ልጠቁመው የማይቻለኝ ደስታ ያን ጊዜ ሰውነቴን ሲወረው ከመሰማቱና ደስፈቅ በማለቱ” ነው ሲል ይገልጸዋል። “የስሜት ጣጣው” ገፋፍቶ እንዳጠናውም አይሸሽግም (ገጽ xiv እና xv ይመልከቱ)። ቀጠል አድርጎም፣ “ከሚቀር ይጥቆር ብዬ ነው” ሲል በትሕትና ይገልጻል። በተጨማሪም፣ ይህ ጥናት ከ1900 አስከ 1928 ዓ.ም ድረስ የነበሩትን የአማርኛ ሥነ ጽሑፍ ከያንያን በተከታታይ ለማጥናት የታቀደ እንደነበርም ገልጧል። ሆኖም፣ “ሩቅ አሳቢው” ዮሐንስ፣ ብዙ በሚሰራበት ዕድሜው ስላረፈ ውጥኑ ተገታ። ያሳዝናል፤ እጅግ ያሳዝናል።
የዮሐንስ ትልምና ዕቅዱ፣ እዚህም እዚያም ተበታትነው የሚገኙትን የ20ኛው ክፍለ ዘመን ደራሲያን የሕይወትና የጽሑፍ ታሪክ አጥንቶ ለማቅረብ ነበር። የነጋድራስ አፈ ወርቅ ገብረ ኢየሱስን (1860-1939)፤ የብላቴን ጌታ ኅሩይ ወልደ ሥላሴን (1873-1931)፤ የፊታውራሪ (በጅሮንድ) ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያምን (1873-1972)፤ የነጋድራስ ገብረ ሕይወት ባይከዳኝን (1879-1911)፤ የአቶ መልአኩ በጎ ሰውን (1888-1932)፤ የአለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌን (1862-1936)፤ የአለቃ ታዬ ገብረ ማርያምን (1862-1936)፤ የአቶ ማኅተመ ወርቅ እሸቴን (-1929)፤ የብላታ ገብረ እግዚአብሔር ሐማሴኔውን (1860-1911)፤ እንዲሁም ይህንን ለግምገማ የመረጥነውን የቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ንጉሴን ጥናት የሚያጠቃልል ነበር። በመቅድሙ ሥር እንዳተተው፣ የቀኝ ጌታ ዮፍታሔን ሕይወትና የጽሑፍ ታሪክ ብቻ እንኳን፣ በሰባት ቅፆች ከፋፍሎ ሊያቀርብ አስቦ ነበር። “ሰው ያስባል፣ እግዜር ይፈጽማል” ነውና፣ ይኼው የመጀመሪያው ክፍል ቢዘገይም ወጣ። በመቅድሙ መሠረትም፣ ስለዮፍታሔ ንጉሤ የሚያትቱ ስድስት ቀሪ ቅፆች አሉ። “የት ናቸው፤ በምንስ ይዞታ ላይ ይገኛሉ?” ስለሚለው ጉዳይ አሰናኙ ዶ/ር ዮናስ አድማሱ ያሉት ነገር የለም። ዮሐንስ ግን ከያሉበት አሰባስቦና ተፈላልጎ በእጁ ያስገባቸውን የዮፍታሔ ሥራዎች ይዘት ተማምኖ ይመስላል፣ በሰባት ቅፆች ከፋፍሎ ሊጽፈው ያቀደው።
መጽሐፉ በጠቅላላ መልኩ፣ የተሰባጠሩትን አሳቦችና ኩነቶች ኪነታዊ በሆነ መልኩ ለመግለጥ መቻሉን እንገነዘባለን። ደራሲው ዮሐንስ፣ ባማርኛ ተመዛዛኝ ቃል ባጣ ቁጥር እጁን ወደ ግዕዝ ቋንቋ ዘርግቷል። ባዶውንም አልተመለሰም። ቀዋሚ ሊሆኑ የሚችሉ አያሌ ቃላትን፤ ለምሳሌ፣ “ላዕል፣ መሲሕ፣ መዓልት፣ መዋግደ፣ ሚጠት፣ ምርፋቅ፣ ስለምን፣ ሶበድዓት፣ ዘይቤ፣ ደስፈቅ፣ ልቡና፣ አንቀጽ፣ አኃዝ፣ ብፁዓን፣ ተረፍ፣ ውርዛዌ፣ ዋዕየ፣ ጸዋትው፣ ጽሩይ፣ ጽርየት፣ …” ወዘተርፈን ከግዕዝ ወስዷል። አሰናኙ የሁሉንም ትርጉም ከገጽ 304-319 ድረስ በጥንቃቄ ተሰናድተዋል። እነዚህም ቃላት የረቀቀ የኪነታዊ አሳብን ለመግለጥም ተስማሚ ናቸው። በዚህ አኳኋን፣ አሰናጁና አሰናኙ ሁለት ተግባራትን ፈጽመዋል። አንደኛ፣ የባዕድ ቃላትን ከመዋስና በጉራማይሌ ቋንቋ ግራ ከመጋባት አድነውናል። ሁለተኛ፣ የዮፍታሔን “የአማርኛና የግዕዝ ሀብት መሳ ለመሳ ሊገልጹ፣ ሊያትቱና ሊደሰኩሩ የሚችሉትን ቃላት ለማግኘት የሚቻለው ከግዕዝና ከአማርኛ ነው እንጂ ከሩቅና ከባዕዳን ኩረጃ አይደለም፤” የሚል ይፋ መልዕክት አስተላልፈዋል። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በላቀ ብቃትና ትጋት ለአማርኛ ቋንቋ ባለውለታነታቸውን ስለፈጸሙ፤ በእጅጉ የሚያስመሰግን ውለታ ውለዋል። (የሚገርመው ደግሞ፣ ሁለቱም ወንድማማቾች እንግሊዝኛን ከነፈሊጡና ከነውስጠ ወይራው አበጥረው የሚያውቁ መሆናቸው ላይ ነው። እስከማውቀው ድረስ የዶ/ር ዮናስን ያህል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ሀብትና ክኅሎት ያላቸው ሰዎች ውሱን መሆናቸውን ነው።)
“ቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ንጉሴ፤ አጭር የሕይወቱና የጽሑፉ ታሪክ” በቃላት አሰካክና አደራደሩ ስርዓትን የተከተለ ነው። ቃላቱ፣ ለአጫፋሪነትና ለአዳማቂነት ፈፅሞ ልሰፈሩም። በዮሐንስ ሃተታም ውስጥ ሆነ በዮናስ ገለጻ ውስጥ ግጥምንና ስድ ንባብን እያዛነቁ ሊያቀርቡት ተጨንቀዋል። ስለሆነም፣ አንባቢው በሁለቱም ስልቶች በኩል፣ ደራሲው ዮሐንስና አሰናኙ ዮናስ ያላቸውን የሃቲት ተሰጥዖ ያደንቃል። በመጽሐፉም ኅብረ-ጠባይ አንባቢያኑ በእጅጉ ይረካሉ። ከአንድ ቦታ በስተቀር፣ ያለማሰሪያ አንቀጽ የተቀምጠ ዐረፍተ ነገር አላገኘሁም። በገጽ 118 ላይ፣ በአንቀጽ 7.08 ያየሁት ነው። በተረፈ፣ ቃላትና ሃረጋት እንዳያደናቅፉ ተደርገው ተሰናድተዋል። ዶ/ር ዮናስ በገጽ 304 ላይ እንደገለጹት፣ እነዚህን በተገቢ ቦታቸው በሥርዓት የተሰደሩ ቃላትና ሃረጋት ያለመፍትሔ ቃላት ቢወጡ ኖሮ “ከደርግ ወዲህ ወደዓለም ለመጡት ወጣቶች ማዳገታቸው እሙን ነው።”
ማጠቃለያ፤ ከላይ እንደገለጽኩት የመጽሐፉ ምሉዕነትም ሆነ ጉድለት ያለው በወንድማማቾቹ ቤተሰቦች ዘንድ ነው። ዮሐንስ በመቅድሙ ውስጥ የጠቀሳቸው ስድስቱ ቀሪ ቅፆች ካልተሟሉ በተቀር፣ የወንድማማቾቹን የዮሐንስንም ሆነ የዶ/ር ዮናስን ስም በጉድለቱና በተገባው ቃል-ኪዳን ምክንያት ማስነሳቱ አይቀርም። ስለሆነም፣ የተከበረው አቶ ዳንኤል አድማሱም ሆነ፣ ሌሎች የቤተሰቡ አባላት ምግባረ-ብርቱው ዮሐንስ አድማሱ፣ ከዮፍታሔ ንጉሴ ቤተሰቦችና ጓደኞች ያሰባሰባቸውን መጽሐፍትና ተውኔቶች ከተቻላቸው የማሳተም፣ ካልሆነ ደግሞ ለጥናትና ምርምር እንዲያመቹ አድርገው የማስተላለፍ የሥነ-ምግባር ኃላፊነት አለባቸው። በዚህ መጽሐፍ እውን መሆን የተጉትንና ዋናውን ባለታሪክ ዮፍታሔ ንጉሴን ነፍስ ይማርልን። አሜን! (ቸር እሰንብት!)
ሰሎሞን ተሰማ ጂ.