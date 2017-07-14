ደብረ ብርሀን ጠባሴ እርሻ ሰብል አካባቢ አዲሱ ኮብል በጎርፍ ተጥለቀለቀ!!
ማለዳ ታይምስ ሪፖርተር ከስፍራው
ዛሬ ደብረ ብርሀን ጠባሴ እርሻ ሰብል አካባቢ አዲሱ ኮብል በጎርፍ ተጥለቅልቋል፡፡ ተፋሰሱ አለመጠናቀቁና የተጀመረውም በመናዱ ዘግቶት ነው ተብሏል፡፡ ለውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ሊውል የሚችል አንድም ቱቦ ባለመሰራቱ እና በበቂ ሁኔታ ፈሰቶችን ማንሸራሸር ባለመቻሉ የተሰራው የኮብልሶን የመንገድ ስራ ፕሮጀክት እንዲህ ከተማዋን በጎርፍ እንድትጥለቀለቅ አድርጓታል ሲል ዘጋቢያችን ከስፍራው ጠቁሞአል ።
በአካባቢው የነበረው ገራዥም ሙሉ በሙሉ ተጥለቅልቋል፡፡ አስቸኳይ መፍትሄ ይሻል ሲሉ የአካባቢው ነዋሪውች ጥሪአቸውን አቅርበዋል!
በአስተዳደር እጦት ዘመናትን የገፋችው የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር የሆነችው ደብረብርሃን እስካሁን ድረስ በመንግስት በኩል ምንም አይነት እይታ ውስጥ እንዳልገባች እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እድገቷ ቁልቁል መሆኑን ነዋሪዎቿ ይገልጣሉ ።