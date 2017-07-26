‹‹በደረሰብኝ ድብደባ ግራ ጆሮዬ መስማት ተስኖታል›› ዳንኤል ሺበሽ
#Ethiopia #HumanRights #FreeDanielShibeshi
ስም፡- ዳንኤል ሺበሺ ከምሮ
ዕድሜ፡- 41
አድራሻ፡- አዲስ አበባ ከተማ ኮልፌ ቀራንዮ ክ/ከተማ ወረዳ 02
አሁን በእስር የምገኝበት ቦታ፡- ቂሊንጦ እስር ቤት
ለእስር የተዳረግሁበት ምክንያት፡- በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፋኝነት ምክንያት እንደታሰርሁ ነው የማምነው፡፡ ለእስር የሚያበቃኝ ወንጀል የሰራሁ ሆኜ አልነበረም ለእስር የበቃሁት፡፡
በይፋ የተመሰረተብኝ የክስ አይነት፡- በፌደራል አቃቤ ህግ የቀረቡ፣ ሁለት ክሶች አሉብኝ፡፡ አንደኛው ቀደም ሲል የጸረ-ሽብርተኝነት አዋጁን አንቀጽ 4 መተላለፍ በሚል የተከሰስሁበትና በኋላ በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነጻ የተባልሁበት ሲሆን፣ አቃቤ ህግ ይግባኝ ብሎ ጠ/ፍርድ ቤት አንቀጹን በመለወጥ የአዋጁን አንቀጽ 7(1) መተላለፍ ተከላከል ተብዬ ወደ ከፍተኛው ፍ/ቤት ተመልሼ ጉዳየ እየታየ ነው፡፡ ሁለተኛው ክስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 1/2009 አንቀጽ 2 መተላለፍ የሚል ክስ ነው፡፡
በእስር በምገኝበት ወቅት የሚከተሉት የመብት ጥሰቶች ተፈጽመውብኛል፡፡
1. ድብደባ ተፈጽሞብኛል፡፡ በዚህ ምክንያት ግራ ጆሮየ ጉዳት ደርሶብኛል፡፡
2. ሌሊት ሌሊት ምርመራ ተደርጎብኛል፡፡
3. ጨለማና ቀዝቃዛ ክፍል ታስሬ ነበር፡፡
ጠያቂ ተከልክያለሁ፡፡
4. ህክምና እንዳላገኝ ተደርጌያለሁ፡፡
5. ፍርድ ቤት ሳልቀርብም ሆነ የታሰርኩበት ምክንያት በግልጽ ሳልሰማ ለስድስት ወራት ታስሬያለሁ፡፡
የኋላ ታሪክ
የተወለድሁት ደቡብ ክልል ጋሞ ምድር ነው፡፡ ባለትዳር ነኝ፡፡ ቀደም ሲል በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እሰራ ነበር፡፡ በፖለቲካ ተሳትፎዬ የአንድነት ለፍትህና ለዴሞክራሲ ፓርቲ አባል ነበርሁ፡፡ በዚህ ፓርቲ ውስጥ የፓርቲው ምክትል አደረጃጀት ጉዳይ ኃላፊ ነበርሁ፡፡ከመጀመሪያው እስሬ በፊት በፖለቲካ ተሳትፎዬ በተለይ የቁጫ ህዝብ የማንነትና የመብት ጥያቄ ሲያነሳ ጥያቄው በሰላማዊ መንገድ ህጋዊና ተገቢውን ምላሽ እንዲያገኝ የተቻለኝን ህጋዊ ስራ ስሰራ ነበር፡፡