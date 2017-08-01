‹‹እጅና እግሬን ከእንጨት ጋር ታስሬ ለሦስት ቀናት ቆይቻለሁ›› ክበር አለማየሁ
ስም፡- ክበር አለማየሁ
ዕድሜ፡- 36
አድራሻ፡- ምዕራብ ጎጃም፣ ማንኩሳ
አሁን በእስር የምገኝበት ቦታ፡- ቂሊንጦ እስር ቤት
ለእስር የተዳረግሁበት ምክንያት፡- በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ ለፖለቲካ ለውጥ በሚታገለው መኢአድ ፓርቲ አባል ሆኜ በማደርገው የፖለቲካ ተሳትፎ ምክንያት ለእስር ተዳርጌያለሁ ብዬ አስባለሁ፡፡
በይፋ የተመሰረተብኝ የክስ አይነት፡- በፌደራል አቃቤ ህግ በይፋ የተመሰረተብኝ ክስ የጸረ-ሽብርተኝነት አዋጁን አንቀጽ 7(1) መተላለፍ የሚል ሲሆን፣ በዋናነት የአርበኞች ግንቦት ሰባት የሽብር ድርጅት ውስጥ ተሳትፎ አለህ የሚል ይዘት ያለው ክስ ነው ያቀረቡብኝ፡፡
በእስር በምገኝበት ወቅት የሚከተሉት የመብት ጥሰቶች ተፈጽመውብኛል፡፡
ሀ. በማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ የደረሰብኝ የመብት ጥሰት
ጨለማ ክፍል ውስጥ ለአንድ ወር ታስሬያለሁ።
ከፍተኛ ድብደባ ተፈጽሞብኛል፤ ብልቴን የሚጎዳ ድርጊት ተፈጽሞብኛል፡፡
በደረሰብኝ ድብደባ የተጎዳ አካሌን እንዳልታከም ተደርጌያለሁ፡፡
ማንነትን ላይ የተመሰረተ ጸያፍ ስድብ ተሰድቤያለሁ፡፡
ሌሊት ምርመራ ተደርጎብኛል፡፡
ለ. ቂሊንጦ እስር ቤት የደረሰብኝ የመብት ጥሰት፣
እጅና እግሬን ከእንጨት ጋር ታስሬ ለሦስት ቀናት ቆይቻለሁ፡፡
ቤተሰብ እንዳይጠይቁኝ ተከልክዬ ለሳምንታት እንድቆይ ተደርጌያለሁ፡፡
ከወንበር ጋር ታስሬ ውስጥ እግሬን ተደብድቤያለሁ፡፡
ዛቻና ማስፈራሪያ በተደጋጋሚ ደርሶብኛል፡፡
የኋላ ታሪክ:
የመኢአድ ፓርቲ አባል ነኝ፡፡ በምዕራብ ጎጃም የመኢአድ አባላትን በመመልመልና በማደራጀት ህጋዊ የፖለቲካ ስራ እሰራ ነበር፡፡ ጎጃም ሳለሁ በንግድና በግብርና ስራ ቤተሰቤን እመራ ነበር፡፡ ሆኖም ግን በምኖርበት አካባቢ የመኢአድ አባል ስለሆንሁ በመንግስት ኃይሎች ከፍተኛ ዛቻና ማስፈራሪያ ሲበረታብኝ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በኮልፌ ቀራንዮ ክ/ከተማ የተለያዩ ጊዜያዊ ስራዎችን እየሰራሁ ቤተሰቤን በማገዝ ላይ እያለሁ ነው ለእስር የተዳረግሁት፡፡