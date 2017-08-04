የአደጋ ጊዜ አዋጁ ከአስር ወራት በሁዋላ ተነሳ !!
አዲስ አበባ, ሐምሌ 4/2009 -ኢትዮጵያ ማለዳ ታይምስ
ባለፈው አስር ወራት ውስጥ ነበር በኢሬቻ በአል አከባበር ላይ በኦሮሚያ ክልል በተነሳ የመንግስትን ተቃውሞ ፣ብዙ ኢትዮጵያኖች ህይወታቸውን እንዲያጡ የተደረጉበት ነበር ።
መንግስት በግፍ ጭፍጨፋ ከፈጸመብት እለት ጀምሮ ማንም ሰው በህዝብ ላይም ሆነ በመንግስት ንብረቶች ላይ ጥፋት እንዳያጠፉ በሚል ከለላ የመንግስትን ስልጣን ለማራዘም ያመቸው ዘንድ የአደጋ ጊዜ የህግ አዋጁን ያጸደቀው።
በዚህም ሁኔታው በከፍተኛ ደረጃ የሃገሪቱ ኢኮኖሚ ለአስር ወራት ከሚገባው በላይ ያሽቆለቆለ ከመሆኑም በላይ ብዙሃኑ ማህበረሰብ በፍርሃት ተውጦ መክረሙ ይታወሳል ።
የኢትዮጵያ የፓርላማ አባላት የሽርሽር ማረፊያ ጥሪ ከተደረገላቸው በኋላ የአስቸኳይ ጊዜያትን ያካሂዳሉ:: በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የሚመሩ የጉባኤ ሚኒስትር ስብሰባ ጥቅምት 08/2016 የስድስት ወር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀ. የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በኦሮሚያ ክልል በተካሄደው አመታዊ ኢርካቻ በዓል ላይ በሳምንቱ 2 ኛ በተካሄደው አመታዊ የሲቪል ህዝብ ላይ የሲቪል ህዝቦች በአስቸኳይ ተከስቷል::
ሆኖም ግን በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ በተወካዮች ህዝባዊ ተወካዮች ህዝብ በተወካዮች ምክር ቤት በተያዘው የክልል ምክር ቤት መደበኛውን ስብሰባ በይፋ በወሰኑ አራት ወራቶች ላይ በበርካታ ለውጦች ተካሂዷል።
መጋቢት 26 ቀን የሶሳ ትግበራ ለመፈፀም የተሰጠው ተልዕኮው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 26, 130 ኢትዮጵያውያን በቁጥጥር ስር ውለዋል. ከነዚህ ውስጥ 475 የሚሆኑት የምክር አገልግሎት ሲሰጡ 4, 996 ደግሞ ወደ ፍርድ ቤት ይላካሉ. በቦርድ ጥያቄው መሰረት የተቀሩት 20,659 የተለያዩ ወታደራዊ ካምፖች ውስጥ ታስረዋል።
ሆኖም ግን ይህ ድንጋጌ ማሻሻል በሶታው ውስጥ ለተያዙ 7,737 እስረኞች ምንም ነገር አይለውጥም ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ በአብዛኛው ህገ-መንግስትን በሚተገበሩ ህገ-ወጥ ድርጊቶች ውስጥ በተፈፀሙ ክርክሮች ላይ እየተጋፈጡ ነው።
ተዛማጅ ዜናዎች
የፓርላማ አባላት የሽርሽር ጥሪን ከተሰናበቱ በኋላ የድንገተኛ ጊዜ ክፍለ ጊዜ ያካሂዳሉ የአስቸኳይ ደንብ ድንጋጌን ለማንሳት ከመወሰን በተጨማሪ የፓርላማ አባላቱ በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የፌዴራል እና የአርብቶ አደሩ ጉዳይ ሚኒስትር እና የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ሆነው ለሁለት የሥራ ሚኒስትሮች እንዲመረጡ እና በአዲስ ብሔራዊ ምርጫ ሰሌዳ በካሳ ተክለብርሀን, ሽፈራው ተክለማርያም እና ፕሮፌሰር መርጋ በቃና የተያዙት ሦስቱ የስራ ቦታዎች ተመርጠዋል።
ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት የጉምሩክ እና የገቢ ባለስልጣን ዳሬክተር ከበደ ጫኔ በፌዴራል እና በአርብቶ አደሩ ሚኒስቴር ሚኒስትር ውስጥ ያለውን የሥራ መደቦች ለመሙላት ይንቀሳቀሳ፤ ይሁን እንጂ የገቢ ባለስልጣኑ አዲስ አበባ ውስጥ አዲስ አበባን ጨምሮ አዲስ አበባን ጨምሮ ትናንሽ የንግድ ሥራዎችን በመቃወም ሱቆችን በመዝጋት ላይ እየጨመረ ያለውን አዲስ የታክስ የግብር አገዛዝ አወዛጋቢ ጉዳይ ላይ ግልፅ አይደለም. ተጨማሪ ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች እንደገለጹት የፓርላማ አባላቱ ከአባላቱ አባልነት እና በቅርብ የሙስና ብልሹነት በተያዘው የፋይናንስና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር ውስጥ ባለ ከፍተኛ የመንግስት ሚኒስትር ሆነው ይነሳሉ።
ማለዳ ታይምስ