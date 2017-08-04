በሸዋሮቢት ከተማ የሚገኘው ግብር ከፋዪ ነጋዴ ተቃውሞውን አሰማ
#ሰበር መረጃ !!!
በሸዋሮቢት አድማው እንደቀጠለ ነው ተባለ ! !!
አድማውን በሃይል ለማስቆም ሞክረው ያልተሳካላቸው ካድሬዎች ስልት በመቀየር በከባድ ስፒከር (ሞንታርቦ) በመጠቀም ነጋዴው እንዲሰበሰብ ጥሪ ባደረጉት መሰረት በውሃ ልማት መጋዘን (መቀመጫ የሌለበት) ነጋዴው ተሰብስቧል።
የተሰበሰበውን ህዝብ ለማስፈራራትም ፌደራል እና የአካባቢው ፖሊሶችን የጫኑ ከአራት በላይ መኪኖች የመሰብሰብያውን ስፍራ ከበውት ነበር። የከተማው ከንቲባ ጥላሁን ሰጣርጌ ስብሰባውን በወቀሳ ጀመረ “አዋርዳችሁናል፣ የከተማችን ገጽታ ተበላሸ፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ጥሳችሁታል” በማለት ደሰኮረ።
ነጋዴዎቹም መለሱ “ነጋዴው ፖሊስ ይፈራል ብላችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል አንፈራም! ኢህአዴግ በስብሷል! ካላስተካከላችሁ አንከፍልም! ብታርፉ ይሻላችኋል! ከተማውን በወታደር ወራችኋል፣ አንላቀቅም!” ከዚህ በኋላ ካድሬዎቹ መናገር ሲጀምሩ ነጋዴው እየጮኸ ጥሏቸው ወጥቷል።
ካድሬዎቹ ነጋዴውን ለመመለስ ጥረት ሲያደርጉም ታይተዋል “እባካችሁ ተመለሱ፣ ታዘን ነው፣ ይስተካከላል…” ሲሉ ተደምጠዋል። ስብሰባውም በዚህ መልኩ ያለውጤት ተቋርጧል።