የፀረ-ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አሊ ሱልይማን መሀመድ የፈረንሳይ አምባሳደር ሆነው ተሾሙ
የፌዴራል የሥነ-ምግባር እና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አሊ ሱልይማን መሀመድ, የፈረንሳይ አምባሳደር በመሆን አዲስ ሥራ አላቸው. በስፔን, ፖርቱጋል እና ቱኒዚያ ደግሞ ነዋሪ ያልሆነ የስልክ አምባሳደር ይሆናል:: በዚሁ ጊዜ አምባሳደር አሊ ደግሞ ለዩኔስኮ ቋሚ ልዑካን ሆነው ያገለግላሉ::
በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወርቅነህ ገበየሁ የተመራው የአመራረጥ ኮሚቴ የአሊን ሹመት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን አስታወቀ. ቀጠሮው በመንግሥት ተቀባይነት አግኝቷል::
አሊ ከ 2013 ጀምሮ በኢትዮጵያ ዲፕሎማት ሆኖ ያገለገለው ነጋ ስብሳዬ ይተካዋል::
አሊ እ.ኤ.አ. ከ 2005 ጀምሮ ከዚያ በፊት ከፀረ-ሙስና ተቋማት ኃላፊነት የተረከበው በአማራ ክልል ውስጥ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት በመሆን በፖለቲካ ውስጥ ነበር::
ኢትዮጵያና ፈረንሳይ የዲፕሎማሲ ግንኙነታቸውን በ 1897 መጀመሪያ ላይ አጠናቀዋል::