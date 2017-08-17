ኢትዮጵያ እድርቅ በመመታቷ ከሁለት ሚሊዮን የሚበልጡ የቀንድ ከብቶችን እያጣች ነው በሰው ህይወት ላይም ከፍተኛ አድጋ ጥሎአል
ማለዳ ዜና
የምግብ እና የግብርና ድርጅት (እ.አ.አ.) ሁለት ሚሊዮን ያህል እንስሳት በኢትዮጵያ ውስጥ “አስከፊ” ድርቅ ውስጥ እንዳሉ ተናግረዋል. የተባበሩት መንግስታት ግብርና ኤጀንሲ እንደገለፀዉ ድርቁ የአርብቶ አደሮች የእርሻ ስራዎችን እና የውሃ ምንጮችን ስለሸፈነው የእንስሳትን ኑሮ አጥፍቷል.
በአርብቶ አደር ቤተሰቦች ላይ እየደረሰ ባለው የከባድ ቀውስ የተነሳ አሁን ያለው የምግብ እና የተመጣጠነ ምግብ ቀውስ ይበልጥ ተባብሷል. “በእንስሳት ላይ በሚመሠረቱ ቤተሰቦች ውስጥ እንስሳት ቃል በቃል ሕይወትና ሞት መካከል ያለውን ልዩነት ሊያመለክት ይችላል – በተለይ ለህፃናት, ወተትን እና እናቶች, ወተቱ ወሳኝ የሆነ የምግብ ምንጭ ነው ሆኖም ግን ድርቁ የከፋ ሆኖአል። “እስካሁን ድረስ እስከ ሁለት ሚልዮን ያህል እንስሳት እስካሁን ድረስ ተጎድተዋል። እንደ FAO ገልጻ ከሆነ በአስቸኳይ እንስሳት ክትባት እና ህክምናን, ተጨማሪ ምግብ እና ውሃን, የውሃ ቦታዎችን መልሶ ማቋቋም እና የከብት መኖ እና የምግብ ማምረትን ድጋፍ በማድረግ ላይ ነው.” መረጃው የማለዳ ታይምስ ነው