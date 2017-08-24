በችካጎ ለመጀመሪያ ጊዜ የስራ ልምድ እና ብቃት ባላቸው ጋዜጠኞች ሬዲዮ ፕሮግራም ሊጀመር ነው
በሰሜን አሜሪካ ምእራባዊ ግዛት በምትገኘው እና በአለም አቀፍ ትልቅ ደረጃ አላቸው ከሚባሉት ከተሞች አንዷ በሆነችው ችካጎ አዲስ የሬዲዮ ፕሮግራም በአማርኛ የቀጥታ ስርጭት ሊጀመር ነው።
ከፍተኛ፡የሆነ፡ማሕበረሰብ፡ቢኖራትም፡በተጠናከረ የማህበረሰብ ውስጥ የተጠከረ የመገናኛ ብዙሃን አልነበራትም ይሄውም ጠንካራ ባለሙያ ባለመኖሯ ነው ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ይገልጻሉ ። ሰፊ የኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን ማህበረሰብ በሰፈሩባት በዚችው ከተማ እንዲህ አይነቱ እድል መፈጠሩ ለማህበረሰቡ የመረጃ ጥማትን ሊቀርፍ ይችላል ሲሉም አዘጋጆች አክለው ገልጸዋል።
ለማህበረሰቡ አገልግሎት የሚሰጠው የሬዲዮ ፕሮግራም በሳምን አንድ ቀን ቅዳሜ ከሰአት በአካባቢው አቆጣጠር ክምሽቱ ፭ ሰአት ጀምሮ እስከ ፮ ሰአት የአግልግሎት ስርጭቱን የሚያስተላልፍ ሲሆን ፣ በአካባቢው የሚኖሩ ማህበረሰቦችን የዚህ መገናኛ ብዙሃን ድምጽ እንዲሆኑ እና ተሳትፎአቸው የጎላ እንዲሆን አዘጋጆቹ ገልጸዋል ፡፤
በተለይም አጎራባች አገሮች ውስካንሰን ፣ሚሽገን፣ ኢንዲያና እና ኦሃዮ የዚህ ስርጭት ሰፊ ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ ሲሉ አክለው ገልጸዋል በሚከተለው አድራሻ ስርጭቱን መከታተል ይችላሉ ብለዋል www.wghcfm.org በሌሎች ያሉ አለማቶች ደግሞ tune in በመጠቀም ስርጭቱን በቀጥታ መከታተል የሚችሉ መሆኑን ጠቁመው http://tun.in/sftqP እነዚህን አያያዥ ሊንኮች በመጫን ማድመጥ ይችላሉ ። በሌላም መንገድ በፌስቡክ የቀጥታ ስርጭት በማለዳ ታይምስ የይውደዱኝ ገጽ https://www.facebook.com/MaledaTimesMedia/ የሚተላለፍ ሲሆን ይህንንም ገጽ በመከተል የሚተላለፈውን ስርጭት መከታተል ይቻላል። በዚህ የሬዲዮ ስርጭት የንግድ ድርጅቶቻችሁን ለማስተዋወቅ የምትፈልጉ ማንኛውም ባለሃብቶች በስልክ ቁጥር 312 566 6280 የማስታወቂያ ዝግጅት ክፍሉን እና የፕሮዳክሽን ሃላፊውን ለማናገር ይሞክሩ ( ፕሮሞሽን ኮድ የማለዳ ቃና ንግድ መዝገብ) ብለው የድርጅትዎች ስም ይግለጹ 25%ቅናሽ ያገኛሉ ብለዋል አዘጋጆቹ። ለአዲስ አመት ዋዜማ ሰፊ ዝግጅት ያለው ይሄው ሬዲዮ የመጀመሪያ ስርጭቱን በነሃሴ ፳ ወይንም ኦገስት ፪፮ ቀን ቅዳሜ ከሰአት ሰፊ የሆነ አዳዲስ ያልተደመጡ እና ያልተነገሩ ወሬዎችን ይዞላችሁ ይቀርባል።