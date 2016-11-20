በእሬቻ በዓል ላይ ማይክ ይዞ ሲቃወም የነበረውና የማስተር ፕላኑ ተቃውሞ ላይ ፎቶው በስፋት የተሰራጨው የኦሮሞ ታጋዮች ካይሮ ይገኛሉ
(ዘ-ሐበሻ) ከ700 በላይ ሰዎች በተሰዉበት የቢሾፍቱው የእሬቻ በዓል ላይ መድረክ ላይ ማይኩን ከተናጋሪዎች በመቀማት “ዳውን ዳውን ወያኔ / Down Down Woyane” በማለት ሲያወግዝ የነበረው ወጣት ጉዳይ ብዙዎችን ሲያነጋገር ቆይቶ ነበር:: ይህ ወጣት በሕይወት ይኖር ይሆን? ሲሉ የሚጠይቁ በርካታ ነበሩ:: በተመሳሳዩም የኦሮሞ ሕዝብ የአዲስ አበባን ማስተር ፕላን ተቃውሞ በወጣበት ወቅት እጆቹን ወደላይ በማድረግ (Say No to The Master Plan) ተቃውሞውን ሲያሰማ ፎቶ ግራፉ በሶሻል ሚድያዎች እና በድረገጾች ላይ በስፋት የሚታየው ወጣት ተቃዋሚ ጉዳይም አነጋጋሪ ነበር:: ዛሬ ከወደ ግብጽ ካይሮ በኦሮሞ አክቲቭስቶች በኩል የተለቀቁ አዳዲስ ፎቶዎች እንደሚያሳዩት ሁለቱም ወጣት ታጋዮች ግብጽ ካይሮ ይገኛሉ:: ይህ መረጃ በብዙዎች አእምሮ ውስጥ ለሚመላለሱ “የት ደረሱ?” ለሚሉት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣል ብለን እናስባለን::