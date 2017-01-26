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ጠቅላይ ሚንስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ታናሽ ወንድማቸውን የስቪል ሰርቪስ ፕረዚዳንት አድርገው ሾሙ

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ከሟቹ መለስ ዜናዊ በኃላ የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚንስትር ሆነው የሚያገለግሉት የቀድሞው የአርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ እና የአሁኑ ጠቅላይ ሚንስትር በአዲሱ በስልጣን የመተካካት ስራ ላይ ታናሽ ወንድማቸውን ከደቡብ ዩንቨርሲቲ በማንሳት በአስተዳደር ዘርፍ ለሲቪል ሰርቪስ ፕረዚዳንት ሆነው እንዲቀመጡ ማድረጋቸው አነጋጋሪ ሆኖአል ።

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በትምህርት ቤት ውሥጥ መልከ ጥፉው እየተባሉ የሚጠሩት እኝሁ የአቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ታናሽ ወንድም  በዝምድና በቻ ቦታውን እንዲጨብጡ ሲደረግ ያላቸውን እውቀት እና ብቃት ሳይመዘን በመሆኑ ሲሆን ወያኔ የድርጅቱን ፖለቲካዊ ማራመድ እስከቻልክ ድረስ እውቀት ባይኖርህም ሃላፊነት ሊሰጥህ ይገባል የሚል እምነትን ከሚያነፀባርቁት ውስጥ ሲሆን እንደዚህ አይነት ወንጀል እና በስልጣን መባለግ የአፍሪካ መንግስታቶችን ለዘመናት ሲያስተች ቆይቶአል። የወያነ መንግስት ደግሞ በሙስና እና በስልጣን መባለግ ባለፉት 26 አመታት ውስጥ ግንባር ቀደምትነትን የያዘ መንግስት ነው።

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