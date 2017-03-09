በሃዋሳ ከተማ አስከፊ የመኪና አደጋ ተፈጸመ
ይህ 6 ማርች 2017 ጠዋት ላይ ሃዋሳ የተፈጸመው አንድ አስከፊ የመኪና አደጋ 4 የካቶሊክ እህቶች ሕይወት የወስደ ሲሆን ሌሎች አራት ሾፌሩ ጨምሮ ጉዳት ትቶ አልፏል ይህን ተደጋጋሚ የመኪና አደጋ መስማት እኔ እና ሌሎች ብዙዎች በጣም የሚያስከፋ ነው. አደጋው የተፈጸመው በቅድስት አና Sant Anna የእርዳታ አድራጊ ድርጅት አገልጋዮች ላይ ነው ፣ በተለያዩ ምክንያቶች ብዙ የቤት እጦት ያለባቸውን እና ; የተተው ወይንም የተረሱ ሰዎች እንዲሁም በተራቡ የነበሩት ሰዎች እና ከለላ ለማግኘት ሲሰሩ ቆይተዋል ምግብ ቤት በመጠለያ ጣሪያቸውን አድርገው ለተራቡ ምግብን ሲለግሱ ዘመናት ኖረዋል . አንዳንድ ያላቸውን ነገሮች ለማጋራት ጊዜን ሰውተዋል ንብረቶቻቸውን በሙሉ ለድሆች አካፍለዋል, Sant Anna እህቶች የበጎ አድራጎት ስራዎችን ሲፈጽሙ የቆዩ መልካም ሴት ላይ አደጋው መፈጸሙ ተገልጾአል
ጉደር ውስጥ አይነ ስውር ማእከል እና 12 ኪሎ ሜትር ርቆ አምቦ ከ Gooder, ውስጥ መስማት የተሳናቸው ሰዎች በአንድ ትምህርት ቤት አንድ ትምህርት ቤት አላቸው; የ 48 ዓመት ዕድሜ፣ ህጻናት እና የእጅ ሥራ ሥልጠና ያላቸውን እምቅ ሃይል እና ለማስከፈት የተጎዱ ሴቶች ኃይል የት የሴቶች ማስተዋወቅ ማዕከል ስራ ላይ የነበሩ እና እየሰሩም ያሉ ክብርት ነበሩ , በአዲስ አበባ ሩዋንዳ አካባቢ በሚገኘው ሁለቱም መጥቀስ አካባቢ የዚህ የእጅ ስራ ስልጠና ተቋምም እንዳላቸው ተገልጧል.
ይህንን አሳቢ እጆች ከመተው እና በራሳቸው ማንሳት አንችልም . እኛ በእጃቸው ጋር የተመገቡት ሰዎች ከእኛ ሰዎች በምን ትርጉም ማስቀመጥ እንዴት ይቻል ይሆን ; ማን ፍቅርና ትሕትና ጸጉርም በስጦታ ነበር; እነሱ እኛን ማነሳሳት ጊዜያት ነበር ቁጥር ከእነርሱ ጋር ውድ ጊዜ ለማሳለፍ የተባረከ ነው! እኔ ዘመን ከእኔ ሕይወታቸው ምን ያህል ምሳሌ የሚሆኑ እነዚህ እህቶች ነበሩ እንዴት አፍቃሪ ሰዎች መናገር የሚያስችል በላይ አውቃለሁ ያላቸውን መገኘት ምን ያህል የሚያጽናና በእነርሱ በእነርሱም ውስጥ የሚያበራ የሰው ፍቅር ለማየት የምንጠብቀው ብዙ ደስታ እና ፈገግታ ያላቸው ህጻናት ጨምሮ ብዙ ሰዎች አሉ በዚህ እርዳታ ውስጥ አሉ.
የህይወት ዘመናቸውን ለሰው ሲኖሩ የነበሩ እነኝህን ድንቅ ፍጡራን ማሰቡ መልካም ነው
በእምነት እውነተኛ ልጄ እህቶቼ, እናንተ የፈጠረ አምላክ አደራ.
በዚህ ምድር ትቢያ በእናንተ እስኪሣል ሰው መመለስ ይችላል.
የእኛ ማርያም, መላእክት, እና ቅዱሳን ሁሉ ይህን ሕይወት ይወጣል እንደ ለማግኘት ይመጣሉ.
ለእኛ የተሰቀለውን ክርስቶስ ነጻነት እና ሰላም ለእናንተ ያመጣል.
ስለ እናንተ የሞተው ማን የእኛ ክርስቶስ, የእግዚአብሔር ልጅ, የእሱ መንግሥት መግባት ይወስዳሉ.
የእኛ ክርስቶስ, መልካም እረኛ, አንተ መንጋውን ውስጥ አንድ ቦታ ይሰጣሉ.
እሱ ኃጢአታችንን ይቅር በሕዝቡ መካከል እንቀጥል.
ነፍስህን ከአንተ ላይ ሰላምና ዘላለማዊ ብርሃን ያበራል ውስጥ ማረፍ ይችላል.
እርስዎ ፊት ለፊት ለዘላለም በእግዚአብሔር ፊት ለመደሰት ታዳጊሽ ፊት ማየት ይችላሉ.
በአገር ቤት የመኪና አደጋ የከፋ ደረጃ ላይ መድረሱ ግልጽ ነው። ይህም ዓመታትን አስቆጥሯል። የሆነ ሆኖ ይህን አደጋ የሚቀንስ የተባለ “ዘዴ” [ስትራተጂ] ይፋ ሆነ ይላል ፋና በዛሬ ዜናው .. ዘዴውም ” የእግረኞች ቁጥር በሚበዛዛባቸው አካባቢዎች የተሸከርካሪዎችን ህጋዊ ፍጥነት መቀነስ፣ የተሻሸሻሉ የመንገድ ዲዛይኖች ተግባራዊ እንዲሆኑ፣ የትራፊክ ህጎች በአግባቡ እንዲፈፀሙ ማድረግና የመንጃ ፈቃድ አሰጣጥ ሂደትን ማጥበቅ የሚሉት ይገኙበታል።” ካለ በኋላ …
እንዲህ ሲል ያክልበታል …. “የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አቶ ድሪባ ኩማ በቀጣዮቹ 13 ዓመታት ተግባራዊ የሚደረገው የመንገድ ደህንነት ስትራቴጂ የታሰበውን ግብ ይመታ ዘንድ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ለተፈጻሚነቱ መረባረብ ይገባቸዋል ብለዋል።” ሲል ቋጭቶታል።