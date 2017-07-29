በሙስና ተጠርጥረው የታሰሩት ነጋዴዎች እና ባለሃብቶች እንዲሁም ባለስልጣናቶች ቁጥር ወደ 42 አሻቀበ !!
ባሳለፍነው አመት ህንጻዎች ጠፉ እየተባለ ሲነገር እንደነበር ይታወሳል ። በተለይም 40/60 የቤቶች ምዝገባ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ አለንበት ጊዜ ድረስ ብዙሃኑ ማህበረሰብ ገንዘቡን ለበላተኛ መስጠቱ ይታወሳል ። የህዝቡን እሮሮ መስማት የተሳነው የህወሃት መንግስትም እስከ ዛሬው ድረስ ለህዝቡ ምላሽ ባይሰጥም በግልጽ የጠፉትንን ህንጻዎች በምን ደረጃ እንደሆነ እንኳን ማሳወቅ አልቻለም ነበር ፤ ይህ በእንዲህ እንዳለ በሙስና እተጨማለቁት የህወሃት መንግስት አባላቶች እና አገልዮች ወደ አጣብቂኝ ውስጥ ገብተዋል ።
በሙስና ተጠርጥረው የታሰሩ የመንግስት ኃላፊዎች እና ነጋዴዎች ቁጥር 42 ደረሰ:: የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ስራ አስኪያጅ ፀዳለ ማሞ፣ የአዲስ አበባ ቤቶች ፕሮጀክት ሳባ መኮንን እና ሽመልስ አለማየሁ ታስረዋል::
አጠቃላይ በተጨማሪ የታሰሩትን ሰዎች ስም ዝርዝር በስፋት እናቀርባለን ይጠብቁን !