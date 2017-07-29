(እለተ ዜና ኦሮሚያ ) የህወሃት መንግስት በሽብርተኝነት ወንጀል የከሰሳቸውን በኦሮሚያ ክልል ተወላጅ የሆኑትን ኢትዮጵያን ተማሪዎች የክስ መዝገብ ይዘናል
Firomsa-Beekuma-et-al-charge-Firomsa-Beekuma-et-al-charge-Firomsa-Beekuma-et-al-charge- በዕነ ፍሮምሳ መዝገብ የተከሰሱ አምስት ተከሳሾች ስም ዝርዝር የያዘው የክስ መዝገብ ፣ክሳቸውን እና የተከሰሱበት መዝገብ ጠቅሶ የከፍተኛው ፍርድ ቤት አቃቤ ህግ መክሰሱን የሚጠቁመው የክስ መዝገብ በ፩፱፱፮ የወጣውን የኢፍድሪ ህግን በወንጀል መተላለፍ በሚል ክስ ማቅረቡን የክሱ መዝገብ ያስረዳል ከክስ መዝገቡ እንደሚያመለክተው ከሆነ ግን ምንም አይነት ጥናታዊ ምርመራ የተካሄደበት እንዳልሆነ እና መሰረታዊ የሆነ የክስ መዝገብ እንዳልያዘ ያሳያል ። ይሄውም የክስ መዝገቡ የሚጀምረው በፍሮምሳ የክስ መዝገብ ሲሆን ኦነግን የተሳተፈበትን ጊዜ የማያውቅ ሲሆን ወንድ እና የሴት ጾታዎችን ተደማምረው የሚጠራበት መዝገብ እንደሆነ ለማየት ችለናል ። ይህንን መዝገብ አስመልክቶ ጠለቅ ያለ እውቀት ይኖራችሁ ዘንድ ይህንን ሊንክ በመጫን ማየት ይችላሉ ማለዳ ታይምስ ።