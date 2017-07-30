በሙስና ተጠርጥዋል የተባሉ ግለሰቦችንና ባለስልጣናት የማሰር ዘመቻው ቀጥሏል- ተጨማሪ ከፍተኛ ነጋዴዎችና ባለስልጣናት እስሩን ይቀላቀላሉ
Maleda Times media group
July 29, 2017
- ትናንት ማምሻውን ቦሌየባለሥልጣናት መንደር ግርግር ተፈጥሯል
- ደኅንነት መሥሪያ ቤት ባልደረቦች መሐል አለመግባባትእንዳለ እየተነገረ ነው፡፡
- ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ትናንት ሊሰጠው የነበረውንመግለጫ ተሰርዟል
- ዛሬ ረፋድ ላይ ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ጌታቸው አምባዬከጋዜጠኞች ጋር ይገናኛሉ::
ዋዜማ ራዲዮ- በከፍተኛ ሙስና ተጠርጥረው የሚታሰሩየመንግሥት ኃላፊዎች ቁጥር ወደ 40 ማሻቀቡን ተከትሎ ትናንትማምሻውን ቦሌ ኖቪስ ራማዳ ሆቴል ጀርባ በልዩ ኃይሎች ተከቦነበር፡፡
ዋዜማ የሰፈሩን ነዋሪዎች የአይን እማኝነት በመንተራስ ባገኘችው መረጃ ብርበራ ለማካሄድ በመጡ የልዩ አቃቤ ሕግባልደረቦችና በድኅነነት መሥሪያ ቤት ባልደረቦች መሐልመነሻው ያልታወቀ አለመግባባት ተፈጥሮ ቆይቷል፡፡ ፍጥጫውበግምት ለ45 ደቂቃቆች ከቆየ በኋላ መንገዱ ለተሸከርካሪዎችክፍት ተደርጓል፡፡ ኾኖም ዋዜማ የየትኛውም ባለሥልጣንመኖርያ ቤት ሲበረበር ይህ ችግር ሊፈጠር እንደቻለ መረጃማግኘት አልቻለችም፡፡
በአካባቢው እስከ አትላስ በሚዘልቀው መንገድ ወይዘሮ አዜብመስፍንን ጨምሮ ከ12 የማያንሱ ሚኒስትሮችና ከፍተኛየመንግሥት ሹመኞች መኖርያ ቤት ይገኛል፡፡
ለደኅንነት መሥሪያ ቤት ቅርብ የሆኑ ምንጮች እንደሚሉት‹‹ቅድሚያ ማን ይታሰር፣ ማን ይቆይ›› በሚለው ጉዳይ ደኅንነትመሥሪያ ቤቱ ዉስጥ ባሉ ኃላፊዎች ወጥ አቋም አይታይም፡፡በአቃቤ ሕግና በደህንነቱ ኃይሎች መካከልም የእዝ ሰንሰለቱ ላይመግባባቱ እምብዛምም ነው፡፡
ይህ በእንዲህ ሳለ ትናንት አርብ ዘጠኝ ሰዓት ላይ በቀናት ልዩነትአዲስ መግለጫ ለመስጠት ጋዜጠኞችን ጠርተው የነበሩትየመንግሥት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ ጋዜጠኞች ቦታው ከደረሱበኋላ ባልታወቀ ምክንያት መግለጫውን ሰርዘውታል፡፡ጋዜጠኞች ከተበተኑ በኋላም የልዩ አቃቤ ሕግ ሚኒስትሩ አቶጌታቸው አምባዬና ባልደረቦቻቸው በተጠርጣሪዎች ጉዳይ ሰፋያለ መግለጫ እንደሚሰጡ ተነግሮ ጋዜጠኞች ለዛሬ ቅዳሜአራት ሰዓት ተመልሰው እንዲመጡ ተነግሯቸዋል፡፡
ዋዜማ ባገኘቸው ሌላ ተጨማሪ መረጃ በሳምንታት ዉስጥ ከ50 የማያንሱ የነጋዴው ማኅበረሰብ አባላት የእስር ዘመቻውንይቀላቀላሉ ተብሎ ይገመታል፡፡ በፋይናንስ ደህንነት መሥሪያቤት፣ በገቢዎችና ጉምሩክ፣ በዋናው ኦዲተር እንዲሁምከጠቅላይ አቃቤ ሕግ ባልደረቦች የተውጣጣ ኮሚቴ ከ120 በላይ ነጋዴዎችን በተጠርጣሪነት በጥቁር መዝገቡ አስፍሯል፡፡ለወራት ያህልም የሂሳብ ባለሞያዎቻቸውን በመጥራት፣ስልካቸውን በመጥለፍ፣ ድንገተኛ ፍተሻ በማድረግ መረጃሲያሰባስብ እንደነበር ተነግሯል፡፡ ከነዚህ መሐል በመጀመርያዙር የእስር ማዘዣ ይወጣባቸዋል ተብለው የሚገመቱት 18 የሚሆኑ ከፍተኛ ነጋዴዎች ናቸው፡፡ የብዙዎቹ ክስ ከታክስ ስወራጋር የሚያያዝ ነው፡፡