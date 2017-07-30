በአውሮፓ ሲደረግ የቆየው የኢትዮጵያውያን ስፖርትና ባህል ፌስቲቫል በደማቅ ሁኔታ ተጠናቀቀ | ፕሬዚዳንቱ ለወሳኝ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጡ | ይዘነዋል
(ዘ-ሐበሻ) በአውሮፓ ሲደረግ የቆየው ዓመታዊው የስፖርት እና የባህል ፌስቲቫል ዛሬ በደመቀ ሁኔታ መዘጋቱ ታወቀ:: በታሪካዊቷ ሮም ከተማ በተደረገው የዘንድሮው የስፖርትን የባህል ፌስቲቫል ላይ ሕዝቡ ከመክፈቻው ጀምሮ እስከመዝጊያው ድረስ ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ቁጥሩ በዝቶ መታየቱን ለዘ-ሐበሻ የገለጹት የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት አቶ ዮሐንስ መሰለ ይህም በአውሮፓ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ አንድነትን እንደሚፈልግ ያሳየበት ነው ብለዋል::
ለአውሮፓው የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አቶ ዮሐንስ መለሰ በስፍራው የተገኘው የዘ-ሐበሻ ወኪል ጋዜጠኛ ክንፉ አሰፋ በሕዝብ ዘንድ ከዝግጅቱ በፊት መነጋገሪያ የነበሩ ወሳኝ ጥያቄዎችን ያቀረበላቸው ሲሆን እርሳቸውም መልሰዋል:: ቪዲዮውን ይመልከቱት::