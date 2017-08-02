ወይንሸት ሞላ የይግባኝ ክስ ተመሰረተባት!!!
(በሰማያዊ ብሔራዊ ሸንጎ የህዝብ ግንኙነት ንዑስ ኮሚቴ)
ሐምሌ 11 ቀን 2006 ዓ.ም በአንዋር መስጅድ በህዝበ ሙስሊሙ የተነሳውን ተቃውሞ አስተባብራለች፣ የቅስቀሳ ወረቀቶችን አሰራጭታለች በሚል ከሁለት ዓመት በኋላ የፌደራል ዓቃቢ ህግ ክስ መመስረቱና የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የቀረበባትን ክስ በአግባቡ ተከላክላለች በማለት በነፃ ማሰነበቱ ይታወቃል፡፡ ነገር ግን የፌደራል ጠቅላይ ዓቃቢ ህግ የአቀረብኩት ማስረጃ በአግባቡ አልተመዘነልኝም በሚል የጥፋተኝነት ውሳኔ ይሰጥልኝ በማለት የ
ይግባኝ ክስ በማቅረቡ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሐምሌ 28 ቀን 2009 ዓ.ም አራዳ ምድብ መልሷን በቃል ይዛ እንድትቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡ ወይንሸት ሞላ በአንዋር መስጅድ ከተነሳው ተቃውሞ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ድብደባ ተፈፅሞባት ከአንድ ወር እስር በኋላ መለቀቋ የሚታወቅ ነው፡፡