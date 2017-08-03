‹‹ዋቄ ፈናን ሐይማኖት አናውቅም ተብዬ በይፋ አምልኮ ተደርጌያለሁ›› ለማ ባየ ጉተማ
ስም፡- ለማ ባየ ጉተማ
ዕድሜ፡- 30
አድራሻ፡- ኦሮሚያ ክልል፣ ፊንፊኔ ዙሪያ ዞን ሱሉልታ ወሰርቢ ቀበሌ
አሁን በእስር የምገኝበት ቦታ፡- ቂሊንጦ ጊዜ ቀጠሮ እስር ቤት
ለእስር የተዳረግሁበት ምክንያት፡– በኦሮሚያ ክልል ተከስቶ የነበረውን ህዝባዊ ተቃውሞ ተከትሎ በተቃውሞዎቹ ተሳትፎ አለህ በሚል ነው ያሰሩኝ፡፡
በይፋ የተመሰረተብኝ የክስ አይነት፡- የፌደራል አቃቤ ህግ ያቀረበብኝ ክስ በእነ ደስታ ዲንቃ የክስ መዝገብ የጸረ-ሽብርተኝነት አዋጁን አንቀጽ 7(1) በመተላለፍ በማናቸውም መልኩ በሽብር ድርጅት ውስጥ ተሳትፎ ማድረግ የሚል ነው፡፡ የኦነግን አላማ ለማሳካት የአመጽ ጥሪ አድርገሃል ነው የሚለው ክሱ፡፡
በእስር በምገኝበት ወቅት የሚከተሉት የመብት ጥሰቶች ተፈጽመውብኛል፡፡
- ማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ በተደጋጋሚ ቀናት ድብደባ ደርሶብኛል፡፡
- ዕኩለ ሌሊት እየተጠራሁ ምርመራ ተካሂዶብኛል፡፡
- ጨለማና ቀዝቃዛ ክፍል አስረውኛል፡፡
- በሐይማኖቴና በማንነቴ ላይ ተመስርተው ስድብ አድርሰውብኛል፡፡
- በሐይል ቃል እንድሰጥ አስገድደውኛል፡፡
- ክስ ተመስርቶብኝ ቂሊንጦ እስር ቤት ከተዛወርሁ በኋላም የዋቄ ፈናን ሐይማኖት ተከታዮች ጸሎት ለማድረግ ስንሞክር ‹‹ከክርስትናና ከእስልምና ውጭ ሐይማኖት አናውቅም›› በማለት ጸሎት እንዳላደርግ ተከልክያለሁ፡፡
የኋላ ታሪክ
ትዳር መስርቻለሁ፡፡ ልጅም አለኝ፡፡ በቢዝነስ አድምኒስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ አለኝ፡፡ በዋናነት ለእስር ተዳርጌያለሁ ብዬ የማስበው በሐይማኖታዊ ስራዎች የተነሳ ሊሆን እንደሚችል ነው፡፡ የምከተለው ሐይማኖት ዋቄ ፈናን ሲሆን፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ የዋቄ ፈናን አማኞች ማህበር ጸሐፊ ነኝ፡፡ በተጨማሪም በመላ ሸዋ የዋቄ ፈናን ማህበር ስራ አስኪያጅ ነኝ፡፡ በዚህ የኃላፊነት ቦታ መሰራት የሚገባቸውን ስራዎች አከናውን ነበር፡፡ ሐይማኖቱን አስተምራለሁ፡፡ ይህ እንቅስቃሴዬ ለእስር ሊያበቃኝ ባልተገባ ነበር፡፡