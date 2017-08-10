በሽብር ወንጀል ክስ ላይ የቀረበው የእነ በቀለ ገርባ ላይ የተፈጸመው የሽብርተኝነት ክስ ተቀንሷል።
ከፍተኛው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 4 ኛ ወንጀለኛ ችሎት ዛሬ ከቀረቡት 22 ተከሳሾች መካከል አምስቱ ከህግ አግባብ ውጭ የተከሰሱ ሲሆን, በሽብር ወንጀል ክስ ላይ የቀረበው የእነ በቀለ ገርባ ላይ የተፈጸመው የሽብርተኝነት ክስ ተቀንሷል። ቀሪዎቹ 16 የፌዴራል ዐቃብያነ-ሕግ ያቀረቡትን የሽብርተኝነት ክሶች እንዲከላከሉ ትእዛዝ ሰጥቷል።
ሁለቱ የሽብርተኝነት እና የወንጀል ጉዳዮችን የሚደግፉ ከተባሉት የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ (ኦፌሲ) የመጀመሪያ ፀሐፊ እና ዋና ጸሐፊ, በቀለ ገርባ እና ደጀኔ ታፋ; የተከሳሾቹ ቺምሳ አቢዲሳ ጃፊር (ደጀኔ አብዲሳ), ፊይሮል ቶላ ዳዲ, ጌታቸው ደረጀ ቱጁባ, አሳሼ ደሳለኝ ቤይ እንዲሁም ሃለኮኖ ኳንሮራ (7 ኛ, 9 ኛ, 10 ኛ, 13 ኛ እና 22 ኛ ተከሳሾች) ከህግ አግባብ ተወስደዋል. ተከሳሾቹን ሙሉ ዝርዝር ለማግኘት እባክዎ እዚህ ጠቅ ያድርጉ።
ከ 17 ቱ 16 ቱ አባላት በአስቸኳይ የሽብርተኝነት ወንጀል ክስ መመስረት ጀምሯል. አዋጅ 7/1 የኢትዮጵያ ጸረ-ሽብርተኝነት አዋጅ (ATP) መሰረት የሽብርተኝነት ክስ የተመሰረተባቸው እነዚህ 16 ተከሳሾች “በሽብርተኛ ድርጅት ውስጥ ስለመሳተፍ” ተቃውመው እያቀረቡ ነው. አዋጁ እንዲህ ይላል “ማንም ሰው ሌላ ሰው በመመልመል ወይም ስልጠናን በመውሰድ ወይም አባል በመሆን ወይም አሸባሪ ድርጅት ለመፈጸም ወይም አጭበርባሪን በመሳተፍ በእንቅስቃሴው መጀመር ደረጃ መሠረት ከአምስት እስከ አሥር ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል. “
በበቀለ ገርባ ጉዳይ ላይ (ከላይ የሚታየው), ፍርድ ቤቱ ስነጥበብን ያካተተውን የሽብርተኝነት ክስ እንደማይጠብቅ ፍርድ ቤቱ ወስኗል. 3/1, 4 እና 6 የ “ATP” ነገር ግን የ 2004 የወንጀለኛ ህግ አንቀፅ 257 / A (ሀ) ነው.
ሆኖም ግን በቀለ ገርባ ለዋስትና ለመጠየቅ ማመልከት ቢችሉም “በብሔራዊ መንግሥት ላይ የሚፈጸመው ብጥብጥ” በሚለው ዋና ክፍል ላይ “በሕገ-መንግሥቱ ላይ የተደረገው ግድያ, የሕገ-መንግስታዊ ስልጣንን መገደብ, እና የታጠቁ እና የእርስ በእርስ ጦርነት ናቸው. “እንዳይጠይቁ አግⶌቸዋል።
የፌዴራል ፍርድ ቤት አንቀጽ. “በቀል” እና “ዝግጅትን” በሚለው ስር “በቀጣይ እና ዝግጅቱ” መሠረት በቀለ ክስ እንደተመሰረተበት “ማንኛውም ሰው [ከላይ የተጠቀሱትን] ድርጊቶች ለመፈጸም ወይም ለማጽደቅ በአፍ, “ቀላል እሥራት የሚቀጣ, ወይም የእርሱ እንቅስቃሴዎች ታሳቢው ተፅእኖዎች በተለይም አስር አመት በማይሆኑ ፅኑ እስራት ይቀጣሉ.”
ዳኞቹ አጠቃላይ የቀረበላቸው መረጃ ዛሬ ጠዋት ማለቁና እስከዚህ ከሰዓት በኋላ ይጀመሩት የነበሩት ሰፋፊ 80 ተጨማሪ ሰነዶች ያሉት ሰነድ በፍርድ ሂደት ውስጥ ለረጅም ጊዜ የሚጠብቀውን የፍርድ ውሳኔ ወሳኝ ክፍል ነው። ይህ በብዙዎች ዘንድ በፖለቲካዊ ተነሳሽነት ላይ የተቃረኑ ተቃውሞዎች አንዱ እንደሆነ ይታመናል። የአባላት ክሶቹ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በተካሄደው የፀረ-ሙስና ተቃውሞ መካከል ሚያዝያ 2016 በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተቀርጾ ነበር።
ሁሉም 22 ተከሳሾች በኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር (ኦነግ) ተጠርጥረው እንደነበሩ በመግለጽ ተከሳሾችን ያካተተ ነው. የኢትዮጵያ ገዥው ፓርቲ በፓርላማ ውስጥ እንደ አሸባሪ ድርጅት የተቆራኘ አንድ የዓመፀኝነት ቡድን እና እ.ኤ.አ. በ 2016 ለረጅም ጊዜ የዘለቀው ፀረ- በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ውስጥ ተቃውሞ ያሰማል.
ፍርድ ቤቱ ነሐሴ 14-18, 2017 ላይ 17 ቀን የድንገተኛ መከላከያ መግለጫዎችን ለመጀመር ቀጠሮዎችን አጽድቋል.