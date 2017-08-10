አቶ ካሳ ተክለ ብርሃን የኢትዮጵያ ኤምባሲ አምባሳደር በአሜሪካ ሆነው ተሾሙ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ በቅርቡ ያቀናሉ !
የፌደራል እና የአርብቶአር ልማት ሚኒስትር አቶ ካሳ ተክሌብርሃን ከአሜሪካው አዲስ አስተዳደር ጋር ምንም ግንኙነት በሌለው መሀከለኛ አሠራር ውስጥ ለዩናይትድ ስቴትስ አዲስ አምባሳደር ተብሎ ተሰይሟል የእርሱ እጩ የአመልካቾቹ ሹመቶች ሲሆኑ ከቀረቡት 11 አምባሳደሮች መካከል ተመርጠዋል። አቶ ካሳ የኢትዮጵያ ለዩናይትድ ስቴትስ ላለፉት ሰባት ዓመታት የአሜሪካን ልዑካን ያገለገለው አቶ ግርማ ብሩን ይተካል።
ካሳ ከትግራይ ተወላጅ አባትና የአማራ እናት የተወለደው ከሰቆጣ አካባቢ ሲሆን ከህወሃት የተውጣጣ የወያነ ወታደር ከደርግ በወታደራዊው ወታደራዊ ትግል ውስጥ ይካሄድ ነበር ከዚያ ወደ ትግል ያመራ ሰው ነበር። ከደርግ በኋላ ከወደቀ በኋላ የካሳ ሥራ በባህር ዳር ዳር በአማራ ብሄራዊ ክልል ውስጥ ፖለቲከኛና የፓርቲ ታማኝ ታማኝ ሰው ነበር። ካሳ አዲስ አበባ መምጣቱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ፕሬዚዳንት እና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የበላይነት ቦርድ አመራር ለብዙ ዓመታት አገልግለዋል። ካሳ ከሁለት ዓመት በፊት በኢትዮጵያ ቤንሻንጉል ዴምበርደን ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ውስጥ በረከት ስምኦንን ተክቷል ተክቶ ሰርቶአል።
ምንም እንኳን ታዋቂነት እውቀቱ መልካም ስም ቢኖረውም በዋሽንግተን ውስጥ የተመሰረተው ጥሩ ዲፕሎማሲያዊ ልኡክ ጽሁፍን እንደወሰደ ቢመስልም, በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ ለሚገኙ አንዳንድ የሙያ ዲፕሎማቶች ጭምር አስገርሟቸዋል. ካሳ / Kassa የእንግሊዘኛ ድንቅ የእንግሊዝኛ ትዕዛዝ እና በውጭ ጉዳይ ጉዳዮች ችሎታ አያውቅም የለውምም, አስፈላጊውን የውጭ ግንኙነት ግንኙነት ለማስተዳደር ብቃት ካለው ብቁ ለሆኑ ጥያቄዎች መልስ አይሰጥም።
እ.ኤ.አ በ 1991 ስልጣን የተገነባው ኢህአዴግ ሁልጊዜም በዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ድጋፍ የተደረገለት ሲሆን እንደ አሸባሪነት የደህንነት አጋርነት እና የደህንነት አጋርነት ሆኖ ይታያል። ሆኖም ግን, አሁን ካለው የ “ትራም” አስተዳደር ጋር, ምንም ነገር አይቆጠርም ብሎ የሚያስበው ህወሃት ሃገሪቱን በማስተዳደር ረገድ ውስጥ ትልቅ አዘቅት ውስጥ ያለ መሆኑ ይታወቃል።
ከ 1992 ዓ.ም. ጀምሮ የኢሕአዴግ መሪነት ሲቋቋም የኢትዮጵያ ኤምባሲ አራት አምባሳደሮች አሉት፣ ብርሀን ገብረክርስቶስ፣ ካሳሁን አየለ፣ሳሙኤል አሰፋ እና ግርማ ብሩ ነበሩ። በዋሽንግተን የኢትዮጵያ ኤምባሲ የኢኮኖሚ, የፋይናንስና ንግድ ጉዳይ ቢሮን ያቀርባል. ጽህፈት ቤቱ ለዓለም ባንክ እና ለዓለም አቀፍ የገንዘብ ፈንድ እውቅና አለው።
የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከሰሜን አሜሪካ ከሚኖረው ህዝበ ኢትዮጵያ ጋር ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት የሌለው ሲሆን አብዛሃኞቹ ኢትዮጵያኖች ፣በሰሜን አሜሪካ የሚገኙትን አምባሳደሮች እና የአምባሳደር ተላላኪዎችን በመዝለፍ እንደሚታወቁ ግልጽ ነው ። ይህም የሆነበት ምክንያት የወያኔ መንግስት በሃገሪቱ ውስጥ የሚፈጥረውን እና የሚያደርገውን ጭቆና በመቃወም በመሆኑ ፣በሰሜን አሜሪካ ውስጥ ያለውን የነጻነት መሆኑን አድንዳንድ ግለሰቦች ገልጸዋል።