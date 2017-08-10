ከአዲስ አበባ ጅጅጋ መንገድ ተዘግቶአል ፤ጅጅጋ ላይ ውጥረቱ አይሎአል!!
የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ በኢትዮጵያ እንደገለጸው ከሆነ ከአዲስ አበባ ወደ ጅጅጋ የሚደርሰው ዋና መንገድ በባቢሎንና በሃረል ከተሞች መካከል የተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ በተቃራኒው የጦርነት ጥቃቶች ምክንያት በፖሊስ ተገድሏል. የኢትዮጵያ የመከላከያ ሠራዊት ወታደሮች ወደ አካባቢው እየገቡ ናቸው, እና መንገዱ ቀላል አይደለም በማለት ገልጾአል። ኤምባሲው የአሜሪካ ዜጎች በአሁኑ ጊዜ ባቢሌ እና ሃረር ለመጓዝ እንዳይሞክሩ ይመክራል። እንደተለመደው የደህንነት ዕቅዶችዎን ይከልሱ ወይንም ያጥኑ ሲል አስገንዝቦአል; አካባቢያዊ ክስተቶችን ጨምሮ በዙሪያዎ ያለውን አካባቢ መገንዘብዎን ይቀጥሉ; ለዝማኔዎች የአካባቢውን የዜና ማረፊያዎች ይከታተሉ. የእርስዎን የደህንነት ሁኔታ ለማሻሻል ከፍተኛውን በንቃት ደረጃ ይጠብቁ እና ተገቢ እርምጃዎችን ይቀጥሉ።
በሃገሪቱ የተንሰራፋውን ዘረኝነት እና የዘረኝነት ጥቃት በኦሮሚያ ክልል እና በሌሎች አካባቢዎች መጀመሩን አስመልክቶ የአሜሪካ ኤምባሲ የአደጋ ጠቋሚ ክፍል እንዳመለከተው ፣ሃገሪቱ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ስለሆነች ማናቸውም ዜጎች ወደ ሃገሪቱ ዘልቀው እንዳይገቡ ፣ለደህንነታቸው ስጋት ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ ትኩረት እንዲሰጠው ሲሉ መግለጻቸው ተሰምቶአል።
ከአዲስ አበባ የወጣው የአሜሪካ የኤምባሲ የወጣው መግለጫ ፣የሃገሪቱን መንግስት በስጋት ውስጥ ስለመኖሩ በስፋት ባይዘግብም የውጥረቱ መባባስ የህዝቡ ብሶት ከፍተኛ መሆኑን አመላክቶአል።