የጣሊያን ፖሊሶች የሮምን አደባባይ ላይ በሰፈሩት ስደተኞች ላይ ከፍተኛ ሃይል ያለው ውሃ ተጠቀመ!
ከስምንት ወረዳዎች የመጡ ፖሊስ ሃይል 800 ለሚሆኑ ዜጎችን ቦታውን ለማስለቀቅ በአደባባዩ ተለቀዋል
በሮም ውስጥ አንድ አደባባይ ከነበሩ ስደተኞች ጋር የውሃ መከላከያ እና የጦር መሣሪያ በመጠቀም ፖሊስ እዚያ ቦታ በነበሩት ስደተኞች ሕንፃውን ለቅቀው እንዲሄዱ ትእዛዝ አስተላለፈ።
ከንጋቱ ክውኔ ውስጥ የቴሌቪዥን ምስሎች ሰዎች ሲጮኹና በትጥቅ ልብስ የተጣበቁ ፖሊሶችን ለመምታት መሞከር ጀመሩ ይለናል የጋርድያን ሪፖርት ፖሊስም ይህንን ሃይል በመመልከት ከፍተኛ የሆነ ሃይል መጠቀም ጀመረ ብዙ ወጣቶችንም ማሰሩን ጠቁማል።
አካለ ስንኩላንችን ያለምንም ርህራሄ በከፍተኛ ሃይል ያለው ውሃ ሲገፋ እና ሲደበደብ የሚያሳይ ምስል ተለቋል ።
ከሮሜ ዋና ባቡር ጣብያ አንድ ፎቅ ያለው ይህ ካሬ የተሸፈነው ፍራሽ ነው, የተቆራረጠ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ እና የተሰባበሩ የፕላስቲክ ወንበሮች ነው በቦታው ሞልቶታል ያሉት አንድ ምስክር
ሕንፃው ላይ “እኛ ስደተኞች እንጂ በአሸባሪዎቻችን አይደለንም” የሚል ባንዲራ የተጻፈበት ወረቀት ነበር. በጣሪያው ላይ ትንሽ እሳት ይቃጠላል እና ከመጀመሪያው ወለል መስኮት ላይ የተንጠለለ ወረቀት በውስጠኛው ጠርዝ ውስጥ ተጽፎ ይገኝ ነበር ሲሉ ተናግረዋል
ጥቃቱ ከተፈጸመ በኋላ ወደ ቦታው የደረሱ ምሥክሮች በአካባቢው በነበረው ትልልቅ ህንጻ ላይ የተቦረቦር ትናንሽ ገጽታዎች ነበር ሲሉ ገልጸዋል። በሌላም በኩል
“ወደ 9 ሰአት ስንደርስ ስንደርስ እዚያው ሁሉ የተበታተነ ቆሻሻ ወረቀቶች ነበሩ እስከዚያው ድረስ በድምሩ ወደ 50 ሰዎች አሁንም በካሬው ውስጥ ነበሩ የሚኖሩት እነርሱ ያሳዝናሉ, በብስጭት እና የት መሄድ እንዳለባቸው አያውቁም ሲሉ, “በሮም ሮም ትሬሚኒ ባቡር ጣቢያ ውስጥ የሚገኝ የቶኒኒ ቲቪ መስራች ፍራንሴስኮ ኮን ተናግረዋል።
ከ 800 ገደማ የሚሆኑ ስደተኛ ነዋሪዎች ከአደባባዩ ላይ የነበሩ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከ 100 በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎችን ለቅቀው ወደ ማረፊያ ቤት ወይንም እስር ቤት የወሰዷቸው ሲሆን ለአምስት ዓመታት ያህል ካስቀመጧቸው በኋላ የቢሮ ሕንፃዎች የተባረሩ መሆኑን ዘገባው ያመለክታል።
ስደተኞቹ በከተማው የቀረቡትን ማረፊያዎችን ለመቀበል አሻፈረኝ እንዳሉ እና በአካባቢው የምግብ ማብሰያ ጋዝ እና ደግሞ በአፓርትማነት የተከበበ የነዳጅ ማሞቂያ እና ሌሎች በቀላሉ የሚቀጣጠሉ ቁሳቁሶች መኖራቸውን ፖሊስ ተናግረዋል ስደተኞችን ከተገቢው ቦታ ማንሳታችን ተገቢ ነው ሲሉ ገልጸዋል።
ብዙዎቹ ጥገኝነት አግኝተው የሚኖሩ ኤርትራዊያን እና ኢትዮጵያውያን ነበሩ ብዙዎቹ በአገሪቱ ውስጥ እስከ አስር አመት ቆይተዋል በተለይም ሕንፃው አስተዳዳሪ ወይንም ተቆጣጣሪ ማህበረሰብ በአካባቢው እንድኖሩ አይፈቀድላቸውም ሲሉ ገልጸዋል።
ስደተኞቹ ቀደም ሲል ለእነርሱ ያቀረቡት የመኖሪያ ቤት ጥያቄ ባለመሟላቱ ምክንያት በማህበረስባቸው ውስጥ ጉዳዩ እንዲሳካ አለመሆኑን በማጣራቸዉ እና መንቀሳቀሻዉ በማህበረሰቡ እንዲከፋፈሉ ያደርጋል፣ በካሬው ዙሪያ ያለው አካባቢ በስደተኞች ማህበረሰቦች ባለቤትነት የተያዙ ሱቆች የተሞሉ ናቸው።
ፖሊስ በስደተኞቹ ላይ የጋዝ ሃይል የተሞላ ውሃ የረጨባቸው ሲሆን ስደተኞቹ መከላከያዎች እንዳሏቸው, አንዳንዶቹ ይከፍቷቸዋል, እናም ፖሊሶች በዐለት, በጠርሙስ እና ሰውነትን በሚያቃጥል በርበሬ መር ወዘተ ተመትተዋል በተያያዘ ዜና ሁለት ሰዎች ተይዘው ለእስር ተዳርገዋል።
የዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት እንደገለጸው በዚህ ዓመት ወደ አውሮፓ የሚገቡ ብዙ ስደተኞችና ስደተኞች ወደ ጣሊያን ሄደው ነበር. የሕዝብ አስተያየትን በመጨመር አዲስ መጤዎችንም ሆነ በበርካታ ዓመታት በአገሪቱ ውስጥ የነበሩትን ሰዎች እየቀነሰ ነው.
በሂዩማን ራይትስ ዎች የአውሮፓ ተባባሪ ዳይሬክተር ጁዲት ሳንዴላንድ, “ባለስልጣናት በአስቸኳይ ጊዜ ተገቢውን, ተለዋጭ ቤቶችን ፈልገው በፖሊስ መጠቀምን መመርመር ይኖርባቸዋል” ብለዋል. “በሰዎች ላይ የውሃ አጠቃቀም እንዴት አስፈላጊ ወይም የተመጣጠነ እንደሆነ እንዴት ማወቅ አስቸጋሪ ነው” ብለዋል