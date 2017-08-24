የንግድ ድርጅቶች በመላው የኦሮሚያ ክልል ተዘግተው ከረሙ አሁንም ይቀጥላል ይላሉ ታዳሚዎቹ
ብዙ ሰዎች በቤት ውስጥ ይቆያሉ የንግድ ባለቤቶች በኦሮሚያ ክልል ሰላማዊ ስርአት እስካልመጣ ዘረኝነት እስካልተወገደ ድረስ ተቃውⶁቸው እንደሚቀጥል ገልጸዋል፤ አንዳንድ ንግድ ቤቶች ዘግተዋል። ረቡዕ, ሰሜን ምስራቅ እና ምስራቅ አቅራቢያ በሚገኙ የሜይዞ, የቺሮ, ሂሪና እና አዋዴ ከተማዎች ውስጥ አብዛኞቹ ሱቆች, ሆቴሎች እና ምግብ ቤቶች ዘግተዋል. በቅርቡ የተካሄደው ተቃውሞ በሀምሌ ወር የተከለሰው የግብር ህግን በመቃወም በመንግስት ላይ ተቃውሞውን ለመቃወም በሃገሪቱ ላይ የተካሄደው የሰብአዊ መብት ድፍጠጣ ቀጣይነት እንደሆነ ይነገራል.
ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ ከሚገኘው ከአስኮ እስከ ቡረዩ ተሰናክሏል ከአዲስ አበባ በስተ ምዕራብ 130 ኪ.ሜ ርቀት ላይ በአምቦ ከተማ ሁሉም ሱቆች, ሆቴሎች እና ምግብ ቤቶች ተዘግተዋል. በአቅራቢያዉ የወልሶ እና ጊንቺ የንግድ ሥራ ተቋማት ተዘግተዋል. ፖሊስ እና የደህንነት ኃይሎች በደረሰባቸው ድብደባ የተካፈሉ ሰዎችን ፈቃድ ለመሻር ስጋት እንደሚጥሉ ሪፖርት ቢያደርጉም, በአንዳንድ የአርሲ እና የባሌ ዞኖች ውስጥ ሻሸመኔን ጨምሮ, ተመሳሳይ የሆኑ ማስጠንቀቂያዎች ነበሩ ሆኖም ግን ድርጊታቸውን ከመፈጸም አልተቆጠቡም።
አብዛኛዎቹ ተቃውሞዎች ሰላማዊና ከተማዎች ጸጥ ቢሉም በአንዳንድ አካባቢዎች በህዝብ ማጓጓዣ እና እርሻዎች ላይ የሚደርስ ጉዳቶች ሪፖርት ተደርጓል። ከሃረር ወደ ድሬዳዋ መንገዱን የሚጓዝ አውቶቡስ በተነጣጠለ የድንጋይ ወራሪዎች ላይ ጥቃት ደርሶባቸዋል። የጠለፋው አውቶቡስ ከአዲስ አበባ ወደ ሐረር እየተዘዋወረ የነበረውን አውቶቡስ በአዳማ ከተማ ውስጥ ጥቃት ውስጥ ወድቋል። የሰላም አውቶቡስ ባለፉት ዘመናት በተደጋጋሚ ጥቃት ተሰንዝሮበታል.
የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ በኦገስት መጀመሪያ አካባቢ ላይ ስለነበረ የመጨረሻው ተቃውሞ ከፍተኛ የትራፊክ አገልግሎት ላይ በሚሰጡት መኪናዎች ላይ ጥቃት የማድረሱ እርምጃዎች አንዱ ነው። በክልሉ ከአንድ አመት በላይ የዓመፅ ተቃውሞ ከተፈጸመ በኋላ በኦክቶበር የተፈፀመው የድንገተኛ ጊዜ ሕግ ከ 21,000 በላይ ሰዎችን በቁጥጥር ሥር አውሏል። ማለዳ ታይምስ ዜና
ሰሞኑን ለአዲስ አመት በ፺፰.፫ የአጭር ሞገድ ላይ ይጠብቁን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን እንቀርባለን