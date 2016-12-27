የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ሆስፒታል መግባት ማህበረሰቡን አስደንግጦአል ። በመንግስት ሃይሎች ክፉኛ ድብደባ እንደተፈጸመበት ይጠረጠራል
(ዘ-ሐበሻ) በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ የሚፈጸመው ግፍ ከ ዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ ነው:: ዛሬ ወንድሙ ታሪኩ ደሳለኝ በሶሻል ሚድያ በለቀቀው መረጃው እንዳለው ተመስገን በጠና ታሞ ሆስፒታል ገብቷል::
ዛሬ ታህሳስ 18/09 ዓ.ም “ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ እጅግ ታሟል” በሚል ታሪኩ በለቀቀው መረጃ ” በዝዋይ ባቱ ሆስፒታል የሚገኙ ምንጮቻችን እንደገለፁል ዛሬ ታህሳስ 18/09ዓ.ም ተመስገን ታሞ በአንፖላንስ ወደ ሆስፒታሉ እንደመጣ ነው፡፡ የእስር ቤቱ ወታደሮች ወደ ሆስፒታል ይዘውት ሲገቡ ቀደመው በአቅራቢያው የነበረውን ሰው ከቦታው ዙር እንዲሉ ስላደረጉ የተመስገንን የህምም ደረጅ ቀረብ ብሎ ማየት አልተቻለም፡፡ተመሰገን በእስትሬቸር እየገፉ ወደ ሆስፒታል ውስጥ አንደስገቡት ለማወቅ ችለናል፡፡አሁን ከቀኑ 8፡10 ሆናል እስካሁን ተመስገን በዝዋይ ባቱ ሆስፒታል ይገኛል::” ይላል::
ከዚያም አንዳንድ ማህበረሰቦች እንደገለጹት ከ3ሳምንት በላይ ተመስገኝ በቤተሰቦቹ ሳይጎበኝ በመቅረቱ እና ቤተሰቦቹም ሆኑ ወዳጆቹ እርሱንን ባለማግኘታቸው ከፍተኛ ጭንቅ ላይ እንደነበሩ የሚታወስ ነበር ፣ከዚያም አንድ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የማረሚያ ቤት አስተዳዳሪ ለአሜሪካ ድምጽ ሬድዮ የአማርኛ ክፍል በሰጡት የድምጽ ቃለመጠይቅ ደሳለኝ በዝዋይ እስር ቤት እንደሚገኝ አስታውቀዋል ፣አስከትሎም ወንድሙ በዝዋይ እስር ቤት በመሄድ በእርቀት አግኝቶት እንዳየው እና እግሩን እየጎተተ በከፍተኛ የህመም ስቃይ ይጓዝ እንደነበር በሶሻል ኔትወር መገናኛ መድረክ ላይ ለማህበረስቡ አመልክቶአል ።
ይኅንንም ግንዛቤ በማስገባት የማህበረሰቡ አስተያየት የጋዜጠኛው የተሰናከለ ህይወት በመንግስት ሃይሎች ከፍተኛ ድብደባ እንደደረሰበት ያመላክታል ሲሉ ይገልጣሉ ፣ይህም ድብደባ ካለበት የጤና ጉድለት ጋር ተደማምሮ ዛሬ ሆስፒታል በድብቅ እንዲገባ ተደርጓል ሲሉ ቤተሰቦቹም ይለጻሉ ።
የተመስገን ወንድም ጨምሮም “የዛሬን ቀን በተመለከተ የዝዋይ እስር ቤት አስተዳዳሬዎችና የዛሬው የሽፍት መሪ ሻለቃ ንጉሴ እንዲሁም እስከ ዛሬ በተመሰገን ላይ ለደረሰው እና ለሚደርሰው ነገር ሁሉ መንግስት ሀላፊነቱን ይወስዳል፡፡” ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል::