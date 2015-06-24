ይድረስ ለሳኡዲው ባለሃብት ሼክ መሃመድ ሁሴን አላሙዲ “ዝምታን” ለምን መረጡ?
ከዘላለም ገብሬ (ጋዜጠኛ) የተከበሩ ሼክ መሃመድ ሁሤን አላህሙዲ ክብረቴ ይድረስዎት እያልኩኝ በአሁን ወቅት ባለው አንገብጋቢ እና አሰቃቂ በሆነው ጉዳይ ላይRead more
Ethnic tensions in Gondar reflect the toxic nature of Ethiopian politics
From uneven development to authoritarian government, the morass of issues facing the city of Gondar offer a snapshot of Ethiopia’sRead more
Ethiopian music scheme loses UK aid funding after press criticism
Campaigners and Labour condemn ‘sensationalist’ coverage of Yegna, labelled in reports as Ethiopia’s Spice Girls Children in Ethiopia. Girl EffectRead more
የዛሬ የፍርድ ቤት ቆይታየና ከምስክራችን ከጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ጋር ያደረኩት ውይይት!
(ጋዜጠኛ አምሳሉ ገብረኪዳን አርጋው) የዛሬ የፍርድ ቤት ቆይታየና ከምስክራችን ከጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ጋር ያደረኩት ውይይት! ዛሬ ዕንቁ መጽሔት ገበያ ላይRead more
ግልጽ ደብዳቤ ለኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን የልጄ የተመስገን ደሳለኝን ጤንነትና የጉብኝት ሁኔታን ስለማወቅ፦
እባክዎ ሼር በማድረግ ይተባበሩን… 24/4/2009ዓ.ም አዲስአበባ ጉዳዩ፡- የልጄ ተመስገን ደሳለኝን ጉዳይ ይዤ እናንተው ጋር መመላለስ የግድ ሆኖብኝ ዛሬም ከደጃችሁ መጥቻለሁ፡፡Read more
Turkish economy minister to visit Ethiopia
One-day official visit aims to boost trade, investment and bilateral ties Seleshi Tessema Mulata Ethiopia Nihat Zeybekci By Seleshi TessemaRead more
ኢህአዴግ ሙሰኞችን ካልከሰሰ አገሪቷ ወደ ብተና ማምራቷ አይቀርም!( ስብሃት ነጋ)
– – የኢህአዴግ ጉባኤ አካሄዱ ተቻችሎ የማለፍ፣ ህዝባዊነት የተሸረሸረበትና ነገሮችን አስቀድሞ ያለማየት ችግር ያለበት ነው የኢህአዴግ ጉባኤ አሰራሩ የብሄራዊ ድርጅቶችንRead more
Top 10 Countries with Highest External Debt
External Debt is that part of the country’s total debt that was borrowed from foreign lenders, including governments, international financialRead more
የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ሆስፒታል መግባት ማህበረሰቡን አስደንግጦአል ። በመንግስት ሃይሎች ክፉኛ ድብደባ እንደተፈጸመበት ይጠረጠራል
(ዘ-ሐበሻ) በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ የሚፈጸመው ግፍ ከ ዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ ነው:: ዛሬ ወንድሙ ታሪኩ ደሳለኝ በሶሻል ሚድያ በለቀቀውRead more
ከኢትዮጵያ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ሲጓዝ የነበረው አውሮፕላን በፊላደልፊያ ቆይታ ማድረጉ ታወቀ
ከአዲስ አበባ ቦሌ አየር መንገድ ተነስቶ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ዱለስ አየር መንገድ ተጉዦችን ይዞ ሲጓዝ የነበረው ድሪም ላይነር አውሮፕላን በፔንሰልቬኒያRead more
“የጆሮ ቀለብ ያ’ርገው” የሚባል እውነተኛ ድክረታ! አቤል ምትኩ (ከአዲስ አበባ)
ካርታ ተጫውተህ ታውቃለህ? ካወቅህ ዲካርት ምን ማለት እንደሆነ ይገባሃል፡፡ ይህን ጨዋታ የማያውቅ ግን የቃሉን ትርጉም ለመረዳት ሊከብደው ይችላል፡፡ የቃሉንRead more